Ab Juli: neue Straßennamen, neue Postleitzahl

Zu ändern gibt es reichlich für die Einwohner in Wieda und Zorge, in wenigen Fällen auch in Walkenried in der kommenden Zeit: Zum 1. Juli wird die Deutsche Post AG in der Gemeinde Walkenried die Postleitzahlen vereinheitlichen – und parallel findet die Umbenennung der aktuell doppelt vorhandenen Straßennamen im Gemeindegebiet statt. Die zweite Änderung ist dabei für die Betroffenen bereits jetzt...