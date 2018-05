Feuerwehren löschen brennende Hecke

Brandeinsatz in Bad Sachsa. Foto: Dennis Klinke/Stadtfeuerwehr Bad Sachsa

Am Dienstag wurden die freiwilligen Feuerwehren Bad Sachsa und Neuhof zu einem Heckenbrand nach Bad Sachsa in die Lessingstraße gerufen. Dort drohte ein Feuer, das bei Abflammarbeiten von Unkraut entstanden war, auf ein Haus überzugreifen.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, wurde die brennende Hecke in unmittelbarer Nähe des Hauses gelöscht, so konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Nachfolgende Einsatzkräfte löschten einen anderen Teil der Hecke, der ebenfalls in Brand geraten war und sich nahe einer Garage befand.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren sowie den ersten Löschversuchen mit einem Gartenschlauch durch den Verursacher konnte Schlimmeres verhindert werden. Im Einsatz befanden sich 20 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bad Sachsa und Neuhof mit vier Fahrzeugen, sowie ein Streifenwagen der Polizei.

Die Feuerwehr weist noch einmal alle Bürger darauf hin, dass gasbetriebene Unkrautbrenner nur mit größter Vorsicht zu benutzen sind und immer mindestens ein Eimer Wasser oder ein Gartenschlauch in greifbarer Nähe vorhanden sein sollte.