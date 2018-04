Verletzten mit „Spineboard“ befreit

Zu einem besonderen Übungsdienst trafen sich 16 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Neuhof im Feuerwehrgerätehaus. Das Thema der Ausbildung lautete Technische Hilfeleistung, mit dem Schwerpunkt auf patientengerechte Rettung aus einem verunglückten Auto. Als Übungsobjekt stellte das Autohaus Frotscher aus Bad Sachsa einen Opel Astra Combi zur Verfügung.

Nach Aufbau des Ablageplatzes für die Gerätschaften der technischen Rettung, Ausleuchten der Einsatzstelle, sowie einer kurzen Einweisung in die Lage durch die beiden eingesetzten Gruppenführer, konnte das Abarbeiten des vorgefundenen Szenarios beginnen. Eine eingeklemmte Person sollte mittels Spineboard (Transporttrage) aus dem PKW über die Fahrerseite befreit werden.

Nachdem die Scheiben der Fenster entfernt worden, wurden nachfolgend die vordere und die hintere Tür mittels Spreizer entfernt, im Weiteren wurde der B-Holm des Fahrzeuges mittels Rettungsschere komplett heraus geschnitten. Durch die so entstandene große Seitenöffnung konnte die Person mit dem, im letzten Jahr durch den Förderverein der Wehr beschafften Spineboard, schonend aus dem Fahrzeug befreit werden.

Da nicht oft die Möglichkeit besteht die Rettung aus einem Fahrzeug zu üben, wurde nach der Befreiung der eingeklemmten Person, in einem weiteren Abschnitt des Ausbildungsdienstes, vorhandenes Wissen der technischen Rettung vertieft und neue Möglichkeiten, zum Beispiel das Arbeiten mit der Säbelsäge am Fahrzeug, ausprobiert. So konnten alle Teilnehmer mit Schere und Spreizer arbeiten, ein Gefühl für die Geräte entwickeln und ihr Erlerntes sofort umsetzen.