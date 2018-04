Bad Sachsa Am Bein verletzt und ins Krankenhaus gebracht wurde eine Fußgängerin bei einem Unfall am Sonntag in Bad Sachsa. Laut Polizei kollidierte ein 18-Jähriger gegen 21.15 Uhr auf der Richard-Breslau-Straße beim Ausparken mit seinem Pkw mit einem hinter ihm haltenden Auto. Die 37-Jährige, die sich zwischen den Pkw befand, erlitt eine Beinverletzung. pol

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder