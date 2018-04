Bad Sachsa Eine Wanderung bietet der Harzklub-Zweigverein Bad Sachsa am kommenden Samstag, 14. April, an. Die Tour führt zur Storchenwiese, zur Sachsenburg und zu den Höllensteinen. Der Rückweg über den Geiersberg zum Priorteich endet in Bad Sachsa. Die Wanderung ist etwa 13...