Sachsaer Rat hat drei Optionen

Mit Beginn des Monats April hat in Bad Sachsa eine neue Zeitrechnung begonnen. Krankheitsbedingt war Ende März Dr. Axel Hartmann als Bürgermeister ausgeschieden (wir berichteten). Die Frage, wie es an der Spitze der Verwaltung weitergeht, soll am Montag, dem 23. April, entschieden werden. ...