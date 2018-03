Zorge Es war bereits der zweite Löscheinsatz bei der Harz Guss Zorge in diesem Jahr.

Absauganlage in Zorger Firma brennt

In der Firma Harz Guss Zorge ist es in der Nacht zu Freitag zu einem Brand in einer Absauganlage gekommen. Personen wurden laut Meldung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Walkenried nicht verletzt.

Um 1.46 Uhr war der Alarm bei der Feuerwehr eingegangen. Gemeldet wurde ein Feuer bei Harz Guss. Der Brand betraf eine Absauganlage in der Gießerei. Im Einsatz waren die Feuerwehren Zorge, Walkenried, Wieda und Bad Sachsa. Auch der Kreisbrandmeister des Landkreises Göttingen, Volker Keilholz, sowie Rettungswagen aus Bad Sachsa und Ellrich sowie das Notarztfahrzeug Bad Lauterberg waren vor Ort.

Die Feuerwehr kühlte die Absaugung und konnte den Brand löschen. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

Erst im Februar hatte es einen Feuerwehreinsatz in dem Zorger Unternehmen gegeben. Damals war durch Schweißarbeiten ein Brand an einer Absauganlage der Gießerei ausgebrochen (wir berichteten). kic