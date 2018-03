Holzgebäude in Bad Sachsa brennt nieder

Am späten Freitagabend kurz nach 23 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Sachsa zu einem angeblichen Zimmerbrand in die Steinaer Straße alarmiert. Aufgrund mehrerer Anrufe und hellem Feuerschein in einem Waldstück oberhalb der Steinaer Straße wurde kurz darauf die Feuerwehr Neuhof zur Unterstützung nachalarmiert.

Die Einsatzstelle befand sich auf dem Knickberg und konnte nur über einen Wirtschaftsweg erreicht werden. Dort stand ein größeres, in Holzbauweise errichtetes Gebäude auf dem Gelände eines ehemaligen Kinderheimes in Flammen. Die Löscharbeiten am Gebäude gestalteten sich aufgrund der Örtlichkeit und der Wetterverhältnisse schwierig, Löschwasser musste im Pendelverkehr zur Einsatzstelle gebracht werden, um den Brand endgültig löschen zu können. Eingesetzt wurden mehrere Trupps unter Atemschutz mit 2 C-Strahlrohren.

Gegen 3 Uhr früh war das Feuer schließlich aus, das Gebäude wurde durch den Brand jedoch vollständig zerstört.

Eingesetzt waren 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bad Sachsa und Neuhof mit insgesamt acht Fahrzeugen. Ein Streifenwagen der Polizei, sowie ein Rettungswagen der DRK-Rettungswache Bad Sachsa waren ebenfalls am Einsatzort. Nach Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft in den Gerätehäusern konnte der Einsatz gegen 4.30 Uhr beendet werden.

Zur Schadenshöhe und zur Entstehung des Brandes konnten seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. mb