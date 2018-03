Müllwagen und Gießereidach fangen Feuer

Reichlich zu tun hatten die Freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde Walkenried zum Start in das Wochenende. Zunächst kam es zu einem größeren Feuer bei der Firma Harz Guss in Zorge am Freitagmittag, während am Samstagmorgen ein Abfallwagen bei der Firma Veolia Umweltservice brannte. ...