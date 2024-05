Das Frühschoppen mit Livemusik von der Band Sixpack Corner lockt an Himmelfahrt 2024 viele Besucherinnen und Besucher an. "Super Stimmung, bestes Wetter, Sixpack Corner heizte richtig ein", resümiert ein Gast. Auch die Linedancer waren aktiv und an den Verpflegungsständen bildeten sich lange Schlangen aufgrund des Andrangs. © HK | Karl-Heinz Wolter