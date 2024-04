Bad Lauterberg. Mit eigenen Songs und Coverversionen will diese Musikgruppe am Samstagabend das Publikum in einer Eventlocation im Harz begeistern.

Die nächste Country Night auf der Harz-Mountains-Ranch Bad Lauterberg, Odertal 6, steht an. Am Samstag, 20. April, gibt es mit der Band Daisy Town eine Premiere auf der Ranch. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass bereits ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Euro und es sind keine Platzreservierungen möglich.

Daisy Town – Das ist Modern Country Music, wie man sie außerhalb der Staaten nur selten zu hören bekommt. Die sechsköpfige Gruppe aus Niedersachsen spielt neben knackigen, modernen Country-Rock-Nummern immer auch Stücke mit traditionellen Stilelementen wie Mandoline, Pedal-Steel oder Akkordeon. Dementsprechend ist das Programm für ein breites Publikum aufgestellt. Es enthält zum Beispiel Songs von Alabama, Vince Gill, Sawyer Brown, Brad Paisley, Blake Shelton, Luke Combs, Frankie Ballard oder Luke Bryan.

In den vergangenen Jahren haben sich Daisy Town durch zahlreiche Auftritte in Clubs und auf Festivals einen Namen in der Country Szene machen können. Mit Silvia „Sly“ Eyres (Lead Vocals), Markus Lehmann (Lead Vocals & Bass), Norman Inoue (Guitar), Daniel Ellermann (Drums), Tobias Carmine (Guitars, Pedal Steel, Keys) und Chris Beckmann (Acoustic, Banjo) haben sich international erfahrene Musiker zusammengefunden, die Countrymusik nicht nur lieben, sondern diese leidenschaftlich verkörpern.

Musiker haben langjährige Bühnenerfahrung

„Country kann man nicht einfach nur spielen, man muss es leben“, ist das Motto der Band. Die Musiker waren jeder für sich auch lange Zeit in anderen Musikrichtungen unterwegs und verfügen damit über langjährige Bühnenerfahrung. Mit Daisy Town vereinen sie ihr komplettes musikalisches Knowhow und füllen damit eine Nische in der hiesigen Musikwelt. Besonders zeichnen sich Daisy Town durch die mehrstimmigen Satzgesänge aus, eines der markantesten Stilelemente der Countrymusik.

Corona hat auch dieser Band einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Aus dieser Situation heraus haben die Musiker eigene Songs geschrieben, diese arrangiert und Schritt für Schritt im eigenen Studio aufgenommen. Herausgekommen sind elf Songs, die das breite und vielseitige Spektrum des heutigen Country-Genres wiedergeben.

Das Besondere an diesem Projekt ist, dass Daisy Town vom ersten Akkord über die Texte bis zur Gestaltung des CD-Covers das gesamte Album gemeinsam produziert haben und damit als Band trotz pandemiebedingter räumlicher Distanz noch enger zusammengewachsen sind. Ständig an ihrer Seite, zuverlässig, akribisch und unermüdlich war der zum festen Line-up der Band gehörende Tontechniker Felix Edling. Das Album ist auf allen gängigen Streaming-Portalen verfügbar und natürlich gibt es die Möglichkeit, die CD bei der Band selbst zu erwerben. Bestellungen werden per Mail an info@daisytown-band.de entgegengenommen.

Als „Beste Country Band“ ausgezeichnet

Im Dezember 2021 wurde Daisy Town von der Deutschen Popstiftung mit dem 39. deutschen Rock & Pop Preis in der Kategorie „Beste Country Band“ ausgezeichnet. Damit reiht sich die Band in die Riege großer Namen wie PUR (1986), JULI (2001) oder Luxuslärm (2008) ein, die diesen Preis in der Vergangenheit gewonnen haben. „Wir sind total glücklich und überwältigt, diese Auszeichnung unter bundesweit mehreren hundert Einsendungen bekommen zu haben. Gerade in diesen Zeiten, in denen es mit weniger Live-Möglichkeiten eine echte Herausforderung ist, die Dynamik aufrechtzuerhalten, ist das Balsam für die Musiker-Seele und motiviert uns, weitere Songs zu schreiben.“

Im November 2022 gehörten Daisy Town zu den Preisträgern des Country-Music-Award in Pullman City (Bayern) in der Kategorie Country Rock. „Diese Preise sind eine großartige Auszeichnung und bestätigen uns auf unserem Weg. Das Besondere aber sind die Begegnungen und Interaktionen mit dem Publikum bei Live-Veranstaltungen. Wir sehen uns auf einer Art Mission, diese wunderbare Musik, mit der in den Staaten ganze Stadien gefüllt werden, hier mehr und mehr zu etablieren. Wir arbeiten akribisch daran. Die ersten Termine für 2024 sind bereits eingetütet. Und man darf an dieser Stelle bereits verraten: Die Arbeiten für das zweite Album haben begonnen!“

