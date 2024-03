Bad Lauterberg. Die acht Monate alten Katzengeschwister Nemo, India und Oskar sind wahre Schmusetiger - und suchen für ihr Glück noch passende Familien. Die Katzen im Steckbrief

Flauschig, flauschiger, Maine Coon? Die drei süßen Geschwister Nemo, Oskar und India warten in der Praxis von Dr. Tanja Barke in Bad Lauterberg noch immer auf ein neues Zuhause. Alles, was man über die süßen Katzen wissen muss - und wie man sie kennenlernen kann.

Oskar

Kater Oskar überzeugt mit großen Kulleraugen und Flauschigkeit. © privat | Kleintierpraxis Dr. Barke

Oskar ist acht Monate alt, kastriert, geimpft, gechippt und ein rundum perfekter und lieber Schmusekater, so die Tierarztpraxis. Oskar wird nur gemeinsam mit einem seiner Geschwister oder zu einer anderen netten Katze vergeben werden, da Katzen - und ganz besonders Oskar und seine Geschwister - keine Einzelgänger sind, sondern Artgenossen an ihrer Seite brauchen, um wirklich glücklich zu sein.

Nemo

Kater Nemo: Sehr verschmust und ganz lieb mit anderen Katzen. © privat | Kleintierpraxis Dr. Barke

Der sieben Monate alte Nemo ist der Bruder von Oskar und India. Er ist die Flauschigkeit in Katzengestalt, dazu sehr verschmust und ganz lieb mit anderen Katzen. Auch Hunde stören ihn gar nicht. „Max und Oskar leben, bis wieder Plätzchen in Pflegefamilien frei sind oder sie direkt vermittelt wurden, bei uns in der Praxis und kuscheln in jeder Pause mit uns, was das Zeug hält“, schreibt das Team von Dr. Tanja Barke auf der Homepage des Tierheimes.

Nemo ist zudem geimpft, gechippt und kastriert.

India

Die acht Monate alte Mischlingskatze India sucht - wie ihre beiden Brüder - ein liebevolles Zuhause. © privat | Kleintierpraxis Dr. Barke

Kuschelmaus India ist wie ihre Geschwister acht Monate jung, kastriert, geimpft, gechippt und eine sehr sehr liebe und verträgliche Katze, so die Tierarztpraxis. India ist definitiv ein Hauptgewinn für jede Familie; denn sie ist anhänglich wie ein kleiner Hund. In der Pflegefamilie lebt India gemeinsam mit den eigenen Katzen der Familie und zwei Hunden sehr harmonisch zusammen.

Hier können sich Interessierte melden

Wer die Katzen kennenlernen und ihnen ein neues Zuhause geben möchte, muss sich per Mail wenden an Tier-Not-Hilfe@gmx.de wenden

Wichtige Angaben: Name , Adresse , Telefonnummer , wer zur Familie gehört, wie die Wohnsituation ist, Arbeitszeiten der Familie und wie die Katze im Falle des Falles betreut wäre

, , , wer zur Familie gehört, wie die Wohnsituation ist, Arbeitszeiten der Familie und wie die Katze im Falle des Falles betreut wäre Die Geschwister werden nur im Umkreis von 30 Kilometern rund um Bad Lauterberg vermittelt.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.