Osterode. Welches Ehrenamt passt zu mir? Der Mitwirk-O-Mat für den Altkreis Osterode hilft, ein passendes Engagement zu finden. So funktioniert‘s.

Der Mitwirk-O-Mat ist jetzt auch für den Altkreis Osterode am Harz am Start. Was das ist? Natürlich ein Online-Tool – und noch dazu ein echt praktisches für alle, die

auf der Suche nach einer neuen Aufgabe sind

neue Leute kennenlernen wollen

ihre Zeit sinnvoll investieren wollen

Der Mitwirk-O-Mat schlägt Interessierten vor, wo sie sich ehrenamtlich engagieren können. Er spuckt aber nicht einfach eine Liste mit freien Posten aus, sondern vergleicht die Interessen des Interessierten mit den Aufgaben verschiedener Vereine und Organisationen – also ganz ähnlich wie beim Wahl-O-Mat, mit dem man vor politischen Wahlen die Positionen der einzelnen Parteien mit den eigenen Ansichten abgleichen kann.

Wie funktioniert der Mitwirk-O-Mat für den Altkreis Osterode am Harz?

So funktioniert‘s: Man klickt sich durch 18 Aussagen, die man mit Zustimmung, neutral oder Ablehnung bewertet. So gibt man zum Beispiel an, ob man vor Ort mit anpacken möchte oder lieber vom Computer aus organisiert, ob man mit jungen oder alten Menschen zusammenarbeiten möchte und so weiter. Wenn einem ein Aspekt besonders wichtig ist, kann man diesen doppelt werten lassen.

Vereine, die über den Mitwirk-O-Maten nach neuen Ehrenamtlichen suchen, haben dazu ebenfalls Angaben gemacht. Auf dieser Grundlage vergleicht das Tool, welcher Verein zum Interessierten passt und zeigt die Engagementmöglichkeiten mit den größten Übereinstimmungen an. Die Ergebnisse kann man im Anschluss noch nach Kommunen sortieren und die Antworten im Einzelnen vergleichen. Ist etwas Passendes dabei, erfolgt die Kontaktaufnahme per E-Mail. Mit einem Klick auf die E-Mail-Adresse des Vereins erhält man ein vorgefertigtes Anschreiben, in dem sogar die eigenen Antworten aufgelistet sind.

Der Mitwirk-O-Mat ist erst seit Kurzem online – also nicht enttäuscht sein, wenn sich noch nicht allzu viele Vereine eingetragen haben. Bei der Freiwilligenagentur OHA des Paritätischen erfährt man im Zweifel noch mehr zu Engagementmöglichkeiten im Altkreis Osterode am Harz, und zwar entweder unter der Telefonnummer 05522/9077-18 oder via E-Mail an faoha@paritaetischer.de.

Was bietet der Mitwirk-O-Mat den Vereinen in und um Osterode?

Warum lohnt es sich für Veine, sich beim Mitwirk-O-Maten einzutragen? Der Mitwirk-O-Mat

fördert das freiwillige Engagement im Altkreis Osterode am Harz

Osterode am Harz bietet Vereinen, Verbänden und Initiativen die Möglichkeit, für Bürgerinnen und Bürger sichtbar zu werden und neue Engagierte zu finden

ist kostenfrei

ist datenschutzkonform

