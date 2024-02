Bad Lauterberg. Mobilfunkmast, Solarpark - rund um Osterhagen bei Bad Lauterberg im Harz soll Neues entstehen. Informationen gibt es in der Ortsratssitzung.

Die Telekom will in der Nähe der Siedlung im Bad Lauterberger Ortsteil Osterhagen einen neuen Mobilfunkmast errichten. Der 40 Meter hohe Mast mit LTE und 5G soll dem Mobilfunkanbieter zufolge etwa 250 Meter von der Siedlung in Osterhagen entfernt zwischen der Bahnstrecke und der Kreisstraße entstehen und den Handy-Empfang in der Region verbessern. Die Baugenehmigung dafür habe man bereits beim Landkreis Göttingen beantragt. Erst, wenn diese erteilt worden ist, kann das Unternehmen Angaben dazu machen, wie der Zeitplan für die Bauarbeiten aussieht, teilte es im Januar dem Harz Kurier mit.