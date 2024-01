Bartolfelde. Im Bad Lauterberger Ortsteil Bartolfelde müssen am Donnerstag mehrere Haushalte stundenlang ohne Wasser auskommen. Woran das liegt.

In Bartolfelde, einem Ortsteil der Stadt Bad Lauterberg im Harz, ist am Donnerstagmorgen ein Wasserrohr gebrochen. Das teilt der Energieversorger Harz Energie auf Nachfrage mit. Der Wasserrohrbruch ereignete sich gegen 7.35 Uhr in der Herrenstraße.

Im Rahmen der Reparaturarbeiten stellte man gegen 9.10 Uhr die Wasserversorgung für fast alle Straßen in Bartolfelde ein. „Es wurde schnellstmöglich eine Wasserentnahmestelle in der Stettiner Straße 16 eingerichtet, damit die Anwohner für die Dauer der Reparaturarbeiten mit Wasser versorgt sind“, informiert Harz Energie.

Wasserrohrbruch im Harz: Reparatur in Bartolfelde dauert wahrscheinlich den ganzen Tag

Momentan arbeiten die Mitarbeiter von Harz Energie Netz am Austausch der Leitung. Diese Arbeiten werden sich wahrscheinlich über den gesamten Tag erstrecken. Je nach Arbeitsfortschritt können dann nach und nach einzelne Straßenzüge wieder ans Wassernetz genommen werden.

