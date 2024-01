Bad Lauterberg. Der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes Karl-Heinz Banse über Wehren früher und heute, Hochwassereinsätze und die Zukunft.

Karl Heinz Banse hat alles erreicht, was man wohl bei der Feuerwehr erreichen kann: Seit 2021 ist er Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes. Seine Karriere bei der Freiwilligen Wehr begann in der Jugendfeuerwehr Bad Lauterberg - vor 50 Jahren. 50 Jahre lang hat er damit die Entwicklungen der Einheiten gesehen und am Ende auch mit bestimmt. Zeit für ein Gespräch über die Feuerwehr damals und heute, über Hochwasser und die Zukunft.