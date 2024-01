Bad Lauterberg. In Bad Lauterberg im Harz trifft man sich am Neujahrstag an der Wiesenbek Baude.

Alle Jahre wieder finden sich Einheimische und Gäste zum Neujahrsempfang am Wiesenbeker Teich bei Bad Lauterberg im Harz ein. Im Südharz ist es eine bewährte Tradition, dass die Familie Dombrowsky vom Campingpark Wiesenbeker Teich auf der Terrasse ihrer Baude am Neujahrstag zu Glühwein, Punsch und Blasmusik einlädt.

Vor der Kulisse des denkmalgeschützten Kunstteichs, der als Bestandteil des Oberharzer Wasserregals zum Unesco Weltkulturerbe gehört, tauscht man sich über die Ereignisse des vergangenen Jahres und die Vorsätze für das neue Jahr aus. Grußworte sprechen traditionell Maik Dombrowski und Altbürgermeister Otto Matzenauer. Matzenauers Botschaft für 2024: Statt Weltfrieden zu fordern, fangt damit an, Frieden in eurem nahen Umfeld, im Familien- und Freundeskreis zu schaffen.