Bad Lauterberg. Ein A-cappella-Chor trägt die Weihnachtsgeschichte in der Sankt-Benno-Kirche in Bad Lauterberg vor. Was noch zum Programm gehört.

Der Kammerchor der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar kommt nach Bad Lauterberg. Er besucht dort die katholische Kirche St. Benno, Kirchberg 3, und gibt ein Adventskonzert, nämlich am Samstag, 16. Dezember, vor dem dritten Adventssonntag. Beginn des Konzerts ist um 19 Uhr.

Zuvor gastiert er Kammerchor in der Heiligen Familie, Von-Langen-Straße 9 in Braunlage, ebenfalls eine katholische Kirche. Dort führt er das Konzert ab 15 Uhr auf. Die katholischen Gemeinden Braunlage und Bad Lauterberg freuen sich eigenen Angaben zufolge, diesen stimmgewaltigen Chor für zwei Konzerte gewonnen zu haben.

Wer war der Komponist Hugo Distler?

Im Zentrum des diesjährigen Adventsprogramms des Weimarer Kammerchors steht das Werk Die Weihnachtsgeschichte von Hugo Distler. Der Komponist vollendete das mit der Opuszahl 10 versehene Werk im Jahr 1933. Es handelt sich um ein A-cappella-Chorwerk für Vorsänger und gemischten Chor. A cappella bedeutet ohne oder mit nur minimaler Begleitung von Instrumenten.

Der Kirchenmusiker Distler lebte von 1908 bis 1942 und gilt als ein Vertreter der Erneuerungsbewegung der evangelischen Kirchenmusik nach 1920. Ziel der Erneuerungsbewegung war es, Stücke für Sänger singbarer und für das Publikum verständlicher zu machen.

Was gehört noch zum Programm?

Bei den Auftritten in Bad Lauterberg und Braunlage leitet den Kammerchor Professor Jürgen Puschbeck. Neben Distlers Weihnachtsgeschichte musizieren die etwa 45 jungen Sängerinnen und Sänger des renommierten und international vielfach ausgezeichneten studentischen Ensembles Bearbeitungen deutscher sowie internationaler Advents- und Weihnachtsweisen. Diese haben die Studierenden in den Proben selbst erarbeitet und dirigieren sie in den Konzerten persönlich.

Als Solisten komplettieren Johanna Koerrenz (Verrophon / Glasharfe) und Felix Stöppler (Tenor / Evangelist) das Programm des Adventskonzerts am Samstag. Koerrenz studierte in Weimar Schulmusik und Musiktheorie und unterrichtet seit dem Sommersemester 2023 Musiktheorie und Gehörbildung an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar und an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden.

Wer sind die Solisten?

Stöppler stammt aus Rinkerode, einem Ortsteil der Stadt Drensteinfurt im Kreis Warendorf in Nordrhein-Westfalen, und begann bereits als Schüler bei Musik- und Gesangswettbewerben Preise abzuräumen. Die Stimme des Tenors ist klassisch ausgerichtet, er begeistert sich aber auch für Musicals.

Der Eintritt zu den Adventskonzerten in Bad Lauterberg und Braunlage am Samstag ist frei. Um eine Spende am Ausgang wird gebeten.

