Bad Lauterberg. Mehr Betreuungsplätze in Bartolfelde und weitere Bauprojekte stehen in Bad Lauterberg an. Wann öffentliche Ausschusssitzungen stattfinden.

In der evangelisch-lutherischen Kindertagesstätte Bartolfelde sollen 15 weitere Kindergartenplätze entstehen. Um das zu ermöglichen, muss der Rat der Stadt Bad Lauterberg im Harz dem Anbau eines Mehrzweck- und Bewegungsraumes sowie einer baulichen Erweiterung des ersten Obergeschosses darüber zustimmen.