Christian Baufeldt am Klavier, Melanie Büttner O`Hara an der Violine und Simone Mittelbach am Cello verzauberten das Publikum in Bad Lauterberg mit "Klaviertrio & Lesung - Salonmusik trifft Kurzgeschichten" vom Verein That's me - Company. © HK | Reiner Gniffke