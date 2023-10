Lonau. Dritter Runder Tisch Pflege der SPD Herzberg mit Minister Philippi: Personalmangel, zu viel Dokumentation, zu wenig Wohnraum.

Illustre Gäste auf dem Podium, altbekannte Themen in der Diskussion und am Ende stellt Niedersachsens Gesundheits- und Sozialminister Andreas Philippi fest: „Wir haben in der Diskussion kein Ergebnis heute: Wir haben nicht genügend Mitarbeiter in der Pflege, hinzu kommen Schwierigkeiten für die vorhandenen Mitarbeiter bei der Kinderbetreuung. Alles hängt zusammen. Wir müssen ständig die Quadratur des Kreises schaffen.“