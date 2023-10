Bad Lauterberg. Norbert Giesler aus Lohfelden schreibt seine Fluchtgeschichte auf. Warum die für ihn heute hochaktuell ist, erzählt er hier.

1939, als Hitler Polen überfällt, ist Norbert Giesler drei Jahre alt. Er wird in Westpreußen geboren und wächst in Oberschlesien auf. Dass er wenige Jahre später schon die Mittelschule in Bad Lauterberg besuchen würde, ahnt damals wohl niemand. Auch konfirmiert wird er hier, nämlich in Bartolfelde. Am Ende ist er in der Baubranche tätig, heute lebt er in Lohfelden. „Mein Leben in der Achterbahn“ heißt seine Biografie. Auf der Frankfurter Buchmesse wird sie vorgestellt. Kaufen im örtlichen Buchhandel und lesen kann man sie schon jetzt.