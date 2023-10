Bad Lauterberg. Am Wiesenbeker Teich betreibt das „Königreich Deutschland“ einen Kiosk. Um rechtliche Auflagen zu umgehen, nutzt der Fantasiestaat einen Trick.

Die deutsche Monarchie endete mit der Revolution von 1918 – nur in Bad Lauterberg, da lebt sie weiter. Zumindest als Farce. Das Königreich Deutschland (KRD) arbeitet hier an seiner neusten Filiale. Am ehemaligen Kur- und Kneipphotel am Wiesenbeker Teich soll ein Schulungszentrum des neuen Reichs um König Peter „Peter I.“ Fitzek entstehen. Die Besitzerin träumte im Sommer vom Kommunardenleben mit Fischteich und esoterischer Leberreinigung. Das Leben dort könnte sehr schön sein, wäre nur nicht die lästige Bundesrepublik Deutschland, mit ihren Gesetzen, Auflagen und Ordnungsbehörden. Doch was wäre der geübte Reichsbürger ohne Ass im Ärmel?