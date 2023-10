Bad Lauterberg/Walkenried. Bad Lauterbergs Stadtverwaltung erhofft sich bis Ende 2023 mehr Klarheit in der Diskussion um die Straßenausbaubeitragssatzung.

Viele Straßen in Bad Lauterberg sind in einem katastrophalen Zustand - da sind sich Bürgerinnen und Bürger, Rat und Stadtverwaltung einig - wenngleich die Pflasterung auf dem Boulevard gerade erst ausgebessert worden ist. Die Frage, wann Straßensanierungen erfolgen, ist in nahezu jeder Bauausschusssitzung Thema, die Antwort immer dieselbe: Der Stadt fehlt das nötige Geld. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, wie sich Bad Lauterberg Straßensanierungen leisten könnte: indem die Stadt Straßenausbaubeiträge erhebt.