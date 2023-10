Bad Lauterberg. Am 2. und 3. Dezember wird der Kirchparkplatz in der Kneippstadt zum Weihnachtsmarkt mit Nikolaus, Eisenbahn, Glühwein und Tombola.

Bald ist Weihnachten. Das Fest der Liebe kommt jedes Jahr wieder so plötzlich, dass es einen unvorbereitet erwischt. In Bad Lauterberg aber kann niemand behaupten, er habe von nichts gewusst. Hier ist jeder zum Sozialen Weihnachtsmarkt willkommen - am Samstag, dem 2., sowie am Sonntag, dem 3. Dezember.