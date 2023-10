Bad Lauterberg Mallorca-Sänger Stefan Stürmer ist einer der Interpreten, die bei der Lutterwiesn 2023 in Bad Lauterberg im Harz auf der Bühne stehen.

Stefan Stürmer, bekannt für den Partyhit „Scheiß auf Schickimicki“, ist einer der Mallorca-Musiker, die auf der Lutterwiesn 2023 auftreten. Das Volksfest geht drei Tage lang von Freitag, 13. Oktober, bis Sonntag, 15. Oktober. Neben Stürmer werden weitere Ballermann-Stars an dem Wochenende in den Südharz kommen. Außerdem werden Stammgäste mit dabei sein: die Partyband Die Rockzipfl feiert ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum und Karsten Epler bekannt als Kasi mit seiner Alpenmax on Tour direkt aus der Alpe/Göttingen wird die Lutterwiesn auch in diesem Jahr moderieren.