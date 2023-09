Neue Linde für Bad Lauterberg: Spielplatzfest & Spendenaktion

Die Ratsherren aus Bad Lauterberg haben im Sommer fleißig gearbeitet und den Spielplatz in der Brauhardtgasse wieder schick gemacht. Der Zaun wurde erneuert, die Hecke geschnitten und teilweise neu gepflanzt und die Spielgeräte überprüft. Danach dürfen die Kinder den Platz wieder erobern. Aus diesem Anlass gibt es ein Spielplatzfest – generationsübergreifend.

Gleichzeitig wird eine Spendenaktion zur Wiederbepflanzung einer großen Linde in der naheliegenden Schulstraße ins Leben gerufen. In Kooperation mit dem Eiscafé Martini, dem Café und der Kaffeerösterei Schnibbe, den Muschinsky-Kliniken und der Firma Rhotec lädt der CDU-Stadtverband am Samstag, 16. September, von 11 bis 16 Uhr rund um den Spielplatz in die Brauhardtgasse ein. Neben vielen kulinarischen Genüssen wird es auch Programm für Kinder und Erwachsene geben. Unter anderem tritt ein Clown in Aktion und das „Südharzer Bläserquartett“ spielt auf.

400-jährige Linde im Südharz fällt dem Sturm zum Opfer

In den Sozialen Medien verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer: Die „Alte Berglinde“ überstand das heftige Unwetter am 24. Juli 2023 nicht. Erst im September 2022 wurde sie das letzte Mal offiziell vermessen und im Baumregister auf der Seite baumkunde.de findet sich unter der Registernummer 3149 der Eintrag: „Kurzer, hohler, sanierter Stamm mit vier Hauptästen, der Taillenumfang beträgt in rund 55 Zentimetern Höhe 4,91 Meter.“

Die alte, imposante Linde, ehe sie ein Opfer des Unwetters wurde. Foto: Doreen Westphal / FMN

Die Bewohner der Schulstraße wünschen sich ihre Schullinde wieder und um einen halbwegs stattlichen Baum pflanzen zu können, werden einige tausend Euro benötigt. Alle Einnahmen aus dem Fest fließen zu 100 Prozent auf das Spendenkonto der Stadt für die neue Linde.

Spenden für den neuen Baum in Bad Lauterberg können hier erfolgen

Viele Bad Lauterberger Geschäftsleute wollen sich an der Spendenaktion beteiligen und werden in den nächsten Tagen Spendendosen aufstellen. Unter dem Betreff „Spende Neue Linde“ kann außerdem auf folgendes Konto bei der Sparkasse Osterode am Harz gespendet werden: IBAN: 43 2635 1015 0006 0004 42.

