Aufsitzrasenmäher in Bad Lauterberg gestohlen

In Bad Lauterberg ist in der Feldflur „Am Kaltenborn“ ein Aufsitzrasenmäher gestohlen worden. Möglicherweise wurde der Eigentümer zuvor gezielt ausgekundschaftet. Das berichtet die Polizei.

„Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete am gestrigen Dienstag, 22. August, aus einer Scheune am Kaltenborn, unterhalb des Brockenblicks in Bad Lauterberg, einen gelben Aufsitzrasenmäher der Marke Stiga“, heißt es im Polizeibericht..

Mann mit rosafarbener Hose beobachtet

Dem Bestohlenen war bereits am Nachmittag ein ca. 30 bis 40 Jahre alter und 180 Zentimeter großer Mann mit normaler Statur und auffällig rosafarbener Hose in der Nähe seines Feldes aufgefallen, als er gerade im Begriff war, seinen Rasenmähertraktor letztmalig zu nutzen. Dieser unbekannte Mann habe sich etwa drei Stunden lang auf der Nachbarwiese aufgehalten, ohne, dass der Geschädigte den Mann im Vorfeld jemals gesehen hatte.

Als der Eigentümer des Aufsitzrasenmähers dann gegen 20 Uhr das Feld verließ und den Rasentraktor ordnungsgemäß verstaute, stellte er etwa eine halbe Stunde später fest, dass ein nahezu identischer gelber Stiga Rasenmäher, wie sein eigener, an seinem Wohnhaus vorbei und die Schanzenstraße in Richtung Hauptstraße befuhr.

Junger Mann auf Rasentraktor unterwegs

Auf dem Rasenmäher saß jedoch nicht der Mann von der Wiese, sondern ein junger Mann -schätzungsweise Ende 20, bekleidet mit einer langen, schwarzen Hose und einem dunklen Basecap, das nach hinten gedreht war.

Am Mittwochmorgen, 23. August, stellte der Geschädigte dann das Fehlen seines Rasenmähers fest. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 2.000 Euro. Inwiefern der unbekannte Mann vom Dienstagnachmittag in den Diebstahl involviert ist, ist bislang nicht bekannt. Der Geschädigte stellt zudem eine finanzielle Belohnung für die Ergreifung der Täter in Aussicht.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630 entgegen.