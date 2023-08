Badestelle in Barbis freut sich über regen Zuspruch

Der Verein Badespaß Barbis hat seit Kurzem die Marke von 100 Mitgliedern geknackt. Im Rahmen einer Vereinsveranstaltung an der Badestelle in Barbis hießen die Vorsitzenden Knut Drygala und Pascal Rollet das Jubiläumsmitglied Cennet Erdogan im Verein willkommen und überreichten ein kleines Präsent.

Der Verein Badespaß Barbis wurde im Jahr 2014 von 31 Gründungsmitgliedern gegründet, um das seinerzeit von der Stadt Bad Lauterberg geschlossene Freibad in Barbis als offene Badestelle zu erhalten und zu betreiben. Nachdem bedingt durch Corona und die gesamte wirtschaftliche Situation in Deutschland mehrere Mitglieder, sogar Gründungsmitglieder, ausgetreten waren, ist in den vergangenen beiden Jahren erfreulicherweise wieder ein deutlicher Mitgliederzuwachs zu verzeichnen. Aktuell hat der Verein 102 Mitglieder.

Die Badestelle in Barbis ist beliebt. Foto: Kjell Sonnemann / Bad Lauterberg

Dass die Arbeit des Vereins Früchte trägt, zeigt nicht nur das zuletzt stetige Mitgliederwachstum, sondern auch die Akzeptanz in der Bevölkerung sowie die rege Nutzung der Badestelle in den Sommermonaten durch Jung und Alt. Betrachtet man an warmen Tagen die Kennzeichen der Fahrzeuge auf dem Parkplatz der Badestelle, so zeigt sich, dass das Bad auch überregional sehr beliebt ist.

