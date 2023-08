Bad Lauterberg: Wann Musik in der St.-Andreas-Kirche erklingt

Musikfreunde aufgepasst: Am Freitag, dem 18. August, um 19.30 Uhr, gastieren zwei Gesangssolisten aus Braunschweig erstmalig im Rahmen der monatlichen Kirchenkonzertreihe in der St. Andreas-Kirche in der Kneippstadt Bad Lauterberg. Julia Fercho (Mezzosopran/Alt) und Martin Müller-Schweinitz (Bariton) haben gemeinsam mit der örtlichen Kantorin Dorothea Peppler (Orgel und Klavier) ein abwechslungsreiches und zu Herzen gehendes Programm für zwei Solostimmen, begleitet am Tasteninstrument, zusammengestellt.

Es werden Duette und Solo-Lieder zu hören sein von H. Schütz (Verleih uns Frieden), J.S. Bach (Bist du bei mir, Schemelli), W.A. Mozart und K. Jenkins (Ave verum), A. Dvorak (2 biblische Lieder), C. Franck (Panis angelicus) und aus dem original mit Alt, Bariton und Klavier besetzten Liederzyklus op. 28 von Johannes Brahms mit Texten von Goethe, Eichendorff u.a.

Musikalischer Werdegang der Sänger

Julia Fercho (Mezzosopran/Alt) wurde in Jelenia Góra (Hirschberg)/Polen geboren. Sie schloss ein Gesangsstudium in Krakau mit Auszeichnung ab. Danach hatte sie Gastverträge an der Krakauer Oper und an verschiedenen deutschen Theatern, zwischen 2014 und 2022 am Staatstheater Braunschweig. Sie ist als Konzert- und Oratoriensängerin in Polen und Deutschland tätig, u. a. an der Dresdner Frauenkirche.

Kantorin Dorothea Peppler spielt im Rahmen der monatlichen Kirchen- und Kammerkonzertreihe gemeinsam in Bad Lauterberg im Harz. Foto: St.-Andreas-Kirchengemeinde / Kirche

Martin Müller-Schweinitz ist gebürtiger Braunschweiger. Er schloss ein Studium der Rechtswissenschaft in Göttingen ab. Gleichzeitig hatte er eine Gesangsausbildung in Hannover und weiterführenden Privatunterricht. Als Konzert- und Oratoriensänger war er bislang im nord- und westdeutschen Raum tätig.

Die beiden Sänger arbeiten seit dem Jahr 2022 intensiv künstlerisch zusammen.

Kantorin gründet die Konzertreihe in Bad Lauterberg

Dorothea Peppler ist seit dem Jahr 1990 hauptberuflich Kantorin an St. Andreas und hat in der von ihr gegründeten und konzipierten monatlichen Kammerkonzertreihe schon sehr viele Gesangssolisten wie auch reizvolle Instrumente an Orgel und Cembalo begleitet, aber auch häufig solistisch konzertiert.

Die Finanzierung der Konzertreihe:

Bei den Konzerten in der St. Andreas-Kirchengemeinde wird kein festes Eintrittsgeld erhoben.

Die Verantwortlichen vertrauen darauf, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer am Ausgang gern eine Spende zur Förderung der monatlichen Reihe geben.

