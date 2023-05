In Bad Lauterberg: Doppel-Orgelkonzert erleben

In der malerischen St. Andreas-Kirche in Bad Lauterberg steht nicht nur die „große“ historische Engelhardt-Janke-Orgel von 1856 (25 Register, 2 Manuale und Pedal) oben auf der Empore, sondern im Altarraum noch eine einmanualige Truhenorgel mit fünf Registern von R. Janke aus dem Jahr 1965.

Musik ganz ohne technische Hilfsmittel erleben

Wenn diese beiden Instrumente gleichzeitig mit ausgewählten Kompositionen für 2 Orgeln bespielt werden, kann man als Zuhörer im Kirchenraum ganz ohne elektroakustische Hilfsmittel einen „Stereoeffekt“ erleben (und je nachdem, wo man sitzt, auch eine winzigkleine Verzögerung, da die räumliche Entfernung der beiden Instrumente schon relativ groß ist…).

Kreiskantor Jörg Ehrenfeuchter aus Herzberg wird gemeinsam mit der Kantorin Dorothea Peppler am Freitag, 26. Mai, ab 19.30 Uhr, Werke für zwei Orgeln von Ludovico Grossi da Viadana, Giovanni Bernardo Lucchinetti und Gaetano Piazza in Bad Lauterberg darbieten. Die Musizierpraxis für zwei Orgeln wurde in italienischen Kirchen reichlich gepflegt, weil dort sehr oft vorn im Chor seitlich zwei gegenüberstehende Instrumente zu finden sind.

Renommierter Kirchenmusiker zu Gast

Kreiskantor Ehrenfeuchter ist zugleich auch ein renommierter und virtuoser Konzertorganist (Studium der Kirchenmusik, Musiktheorie und Orgel-Konzertexamen an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg, weiterführende Orgelstudien an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien und am Konservatorium in Paris), deshalb ist er in diesem besonderen Orgelkonzert auch solistisch auf der großen Orgel zu erleben.

Er spielt zum Beispiel die Choralfantasia „Komm Heiliger Geist, Herre Gott“ von Matthias Weckmann.

Statt eines festen Eintrittes wird am Ausgang eine Spende zur Fortführung der monatlichen Konzertreihe in der St. Andreas-Kirche erbeten.