Motorsägen-Spektakel beim 25. Südharzer Bauernmarkt in Barbis

Barbis/Dieburg. Sportholzfällen beim Bauernmarkt in Barbis: Was man davon selbst ausprobieren kann und was der Südharzer Bauernmarkt im Jahr 2023 noch bietet.

Sportholzfäller Markus Dengler bei einem Wettbewerb in Mellrichstadt. Demnächst zeigt er sein Können beim Südharzer Bauernmarkt in Barbis.

Die Königsklasse im Sportholzfällen kommt nach Bad Lauterberg: Am 13. und 14. Mai präsentieren zwei Athleten von Stihl Timbersports ihr Können an Axt und Säge: Marcel Steinkämper und Markus Dengler werden beim 25. Südharzer Bauernmarkt im Bad Lauterberger Ortsteil Barbis zu Gast sein.

Die Firma Deppe und Stücker lädt für das Wochenende zum 25. Südharzer Bauernmarkt ein. Besucherinnen und Besucher können sich am Samstag und Sonntag auf die sechs actiongeladenen Disziplinen der Stihl Timbersports Series freuen. „Mit rasiermesserscharfen Äxten und PS-gewaltigen Motorsägen werden die Athleten der Königsklasse im Sportholzfällen für spannende Show-Blöcke sorgen“, heißt es in der Ankündigung. Die Shows finden mehrfach während der Veranstaltungstage sowohl am Samstag als auch am Sonntag statt. Der Eintritt ist frei.

Zwei Top-Athleten des Sportholzfällens

Bei einer Traktorparade am Montag sollen Trecker-Modelle aus den vergangenen 60 Jahren zu sehen sein. Foto: Melina Debbeler / HK

Mit Marcel Steinkämper und Markus Dengler konnten die Organisatoren für die Veranstaltung zwei Top-Athleten gewinnen. Marcel Steinkämper aus Minden erreichte 2022 in seiner ersten Saison in der Eliteklasse der Herren den dritten Platz und somit Bronze bei der Deutschen Meisterschaft. In diesem Jahr will er sich in der deutschen Spitze weiter festsetzen.

An seiner Seite steht mit Markus Dengler (Widdern) ein Sportler der ersten Stunde bereit. Dengler gehört zu den am längsten aktiven Athleten und misst sich immer noch regelmäßig mit den Besten des Landes. In Bad Lauterberg stellen die beiden beim Südharzer Bauernmarkt die Disziplinen Underhand Chop, Stock Saw, Standing Block Chop, Single Buck, Springboard und Hot Saw vor.

Wer Lust hat, kann selber testen

Und was ist mit denen, die beim Zugucken die Lust packt, selbst mal die Motorsäge aufröhren zu lassen? Unter der professionellen Anleitung der Sportler haben alle Interessenten außerdem die Möglichkeit, ihr eigenes Können am Holz auszutesten, versprechen die Organisatoren. Mit einer sogenannten Single Buck, einer Zwei-Meter-Handzugsäge, können sie sich ihren eigenen Cookie, eine Scheibe vom Baumstamm, als Trophäe sichern.

Die Sportholzfäller sind am Samstag, 13. Mai, ab 9 Uhr auf dem Südharzer Bauernmarkt und am Sonntag, 14. Mai, ab 10 Uhr. Der Südharzer Bauernmarkt findet beim Agrarmarkt Deppe und Stücker an der Barbiser Straße statt. Neben den Timbersportlern, Timber ist übrigens ein englisches Wort für Holz, kommen laut Marcel Deppe von Deppe und Stücker wie auch in der Vergangenheit zahlreiche Direktvermarkter nach Barbis, um ihre Waren anzubieten – das sei ganz im Sinne von Deppes Großvater Friedrich Deppe, der vor etwa 30 Jahren die Idee für den Südharzer Bauernmarkt hatte, um Regionalität hervorzuheben. Nebenbei kann man die Landmaschinenausstellung angucken und anfassen und sich über moderne Landtechnik wie beispielsweise Drohnenvermessung der Felder informieren. Oder man schaut vom Autokran mit Ballon von oben über Barbis.