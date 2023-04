Bad Lauterberg: Konstantin Kuhle besucht den Bismarckturm

Konstantin Kuhle, Landesvorsitzender der FDP Niedersachsen und Mitglied des Deutschen Bundestags, kommt nach Bad Lauterberg. Am Mittwoch, 3. Mai, besichtigt er gemeinsam mit dem Harzklub-Zweigverein Bad Lauterberg den Bismarckturm. Lesen Sie mehr: Geld vom Bund für den Bismarckturm bei Bad Lauterberg im Harz?

Treffen ist um 10 Uhr am Rathaus. Von dort fährt man in Kolonne hoch zum Bismarckturm. Mit dabei sind unter anderen Klaus Wiedemann, Vorsitzender des örtlichen Harzklubs, und Tobias Hungerland, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Stadtrat.

Ab 10.30 Uhr erfolgt am Bismarckturm ein Austausch mit Snacks. Gegen 12.30 Uhr will man zurück am Rathaus sein. Für 13 Uhr ist eine Bürgerfragestunde im Café Mangold geplant, an der auch Bürgermeister Rolf Lange (CDU) teilnimmt.

Mehr aus Bad Lauterberg und dem Südharz: