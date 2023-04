Bekommt Bad Lauterberg eine Übergangskita?

Bad Lauterberg. Bau- und Sozialausschuss in Bad Lauterberg befassen sich mit Anzahl der benötigten Kita-Plätze und wie dieser erfüllt wird

In Vorbereitung auf die Stadtratssitzung am Donnerstag, 27. April, ab 18 Uhr im Haus des Gastes kommen der Bau-, Umwelt- und Forstausschuss und Ausschuss für Soziales, Jugend, Schulen, Kultur und Sport in der kommenden Woche zusammen. Es handelt sich um öffentliche Sitzungen.

Die Bauausschusssitzung ist bereits am heutigen Montag, 17. April, ab 18 Uhr im Vortragssaal des Haus des Gastes. Neben Bebauungsplanänderungen für die Domäne Scharzfels und den Hundeberg geht es um eine zweite Kindertagesstätte, die übergangsweise errichtet werden soll. Dazu ist ein Vortrag geplant, den auch der Sozialausschuss hören soll, dessen Sitzung am Dienstag, 18. April, ab 18 Uhr ebenfalls im Vortragssaal des Haus des Gastes stattfindet Der Sozialausschuss stimmt außerdem über den Kindertagesstättenbedarfsplan für das laufende Jahr ab.

Bürgermeister Rolf Lange (CDU) hatte bereits in einer Stadtratssitzung zu Beginn des Jahres darauf hingewiesen, dass die Kita-Plätze im Sommer knapp werden könnten und versichert, dass die Stadt an einer Lösung arbeitet.

Um sich einen Überblick zu verschaffen, wie viele Plätze tatsächlich benötigt werden, hatte die Stadtverwaltung unter den Eltern der Kinder abgefragt, die ab dem Sommer Anspruch auf einen Kita-Platz haben, wer dann tatsächlich einen Platz benötigt. Bürgermeister Lange betont, dass die Umfrage keinesfalls den jeweiligen Rechtsanspruch der Betroffenen infrage stellen sollte. Der sei gegeben.

Als weiterer Faktor für die Berechnung der benötigten Kita-Plätze kommt hinzu, wie viele Kann-Kinder erst ein Jahr später eingeschult werden.