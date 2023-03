Südharz: Das ist los im März in Bad Lauterberg

Der März beginnt sportlich: Beim Harzer Fitness Day Part II am heutigen Samstag, 4. März, im Kurhaus an der Ritscherstraße können sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Angeboten wie Langhanteltraining, Jumping Fitness oder Deep Work auspowern. Beginn ist um 14 Uhr. Bis einschließlich 19 Uhr beginnen zu jeder vollen Stunde jeweils zwei Angebote. Eine Teilnahmegebühr gibt es nicht. Wer mitmachen möchte, kann zugunsten von Erdbebenopfer spenden.

Wer nach dem Sportprogramm noch Puste hat, kann ab 21 Uhr bei der Golden Gate Revival Party im neuen Club Inferno an der Wissmannstraße mit DJ Mario abfeiern.

Hinaus ins Grüne

Am Montag, 5. März, geht es hinaus in die Natur: Bei einer etwa 9 Kilometer weiten Wanderung zum Unesco Weltkulturerbe Wiesenbeker Teich begibt man sich auf die Spuren der Harzer Bergleute. Rucksackverpflegung sollte jeder dabei haben. Am Samstag, 25. März, führt eine Wanderung, Länge 12 Kilometer, über den Eulenstein zum Südharzer Bauernhof mit Einkehr in Müllers Hofcafé. Treffpunkt ist beide Male um 13 Uhr am Haus des Gastes.

Ein Botschafter der Versöhnung, ausgezeichnet mit dem Internationalen Bückepreis und dem Großen Bundesverdienstkreuz, kommt am Dienstag, 7. März, nach Bad Lauterberg: Ab 20 Uhr spielt der Klarinettist Giora Feidmann im Kurhaus. Beim Konzert im Rahmen der Friendship-Worldtour anlässlich seines 75-jährigen Bühnenjubiläums verbindet der Musiker mitreißenden Tango mit berührendem Klezmer und Modernes mit Traditionellem. Karten gibt es bei in der Tourist-Info, im Movement, beides an der Ritscherstraße und in der Buchhandlung Moller an der Hauptstraße.

Für die Kreativen

In der Werkelei Kreativwerkstatt am Kirchberg 23 können Interessierte beim Kreativ-Workshop „Frühling im Glas“am Mittwoch, 8. März, von 14.30 bis 16 Uhr mit allerhand Materialien ein Glas gestalten. Am Samstag, 11. März, gibt es dort einen Mini-Kreativworkshop mit Frühstück, bei dem man Handgemachtes gestalten kann. Wer mitmachen möchte, muss sich im Vorfeld anmelden, entweder unter den Telefonnummern 05524/2225 oder 01712626601 oder mit einer E-Mail an info@werkeleiharz.de. Die Teilnahmegebühr beträgt jeweils 35 Euro. Bereits für 30 Euro kann man am Mittwoch, 15. März, von 14.30 bis 16 Uhr Osterdekoration basteln. Für 40 Euro kann man am Mittwoch, 22. März, von 14.30 bis 16 Uhr einen Osterkranz gestalten.

Welches sind die schönsten Bücher im Frühjahr? Das möchten die Buchwichtel herausfinden. Darum laden sie für Sonntag, 12. März, ab 11 Uhr in die Buchhandlung Moller ein. Bei Sekt und Häppchen wollen sie mit den Gästen schmökern und fachsimpeln. Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro.

Konzerte mit und ohne Gesang

Das Wochenende wird musikalisch: Bad Lauterberg bietet am Freitag, 17. März, gleich zwei Konzerte an. Im Gemeindesaal der St. Andreaskirchengemeinde beginnt um 19.30 Uhr ein Kammerkonzert mit Musik des Barock und der Romantik, dargeboten von Viktor Hörig aus Herzberg an der Violine und der örtlichen Kantorin Dorothea Peppler an Cembalo und Klavier. Es erklingen Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig von Beethoven und anderen. Statt Eintritt bittet die Kirchengemeinde um eine Spende zur Förderung der monatlichen Konzertreihe.

Allerdings haben Musikliebhaber die Qual der Wahl, denn ab 20 Uhr treten die Tenöre4you Toni di Napoli und Pietro Pato im Kurhaus mit Klassikern wie My Way und Halleluja auf. Karten gibt es in der Tourist-Info, in der Buchhandlung Moller im Movement oder an der Abendkasse. Im Vorverkauf kostet der Eintritt 21 Euro.

Musik und Tanz

Was wäre Musik ohne Tanz? Für Samstag, 18. März, lädt das Stadtmarketing ab 15.30 Uhr zum Tanztee im Kursaal ein. Von 17 bis 18 Uhr gibt es ein offenes Tanztraining mit dem TSC Rot-Gold St. Andreasberg. Der Eintritt ist frei.

Ab 18.30 Uhr spielt Mario Becker dann ein Konzert im Movement: Mit Gitarre, Ukulele, Akustik-Bass, Looper und diversen Kleininstrumenten spielt er eigene Songs sowie Coversongs von Mark Foster, Udo Jürgens, Heinz Rudolf Kunze und Tim Bendzko. Tischreservierung unter der Telefonnummer 05524/9998690. Der Eintritt ist frei.

Doch auch an diesem Abend haben Bad Lauterberger und Gäste gleich zwei Konzerte zur Auswahl: Denn bereits ab 18 Uhr präsentiert Ronny Weiland in der Pauluskirche, Stollenweg 6, „Große Gefühle“. Tickets gibt es im Gemeindebüro, an der Touristinfo und in der Buchhandlung Moller.

Beim Floh- und Trödelmarkt am Sonntag, 19. März, kann von 12 bis 13 Uhr die ganze Familie zwischen Kleidung, Deko und Spielen stöbern. Wer selbst etwas zu verkaufen hat, kann sich unter der Telefonnummer 05524/9998690 gegen eine Tischspende von 5 Euro anmelden.

2Klangaffäre und Open Road

2Klangaffäre tischen am Samstag, 25. März, ab 19.30 Uhr im Movement Cover-Songs aus Genres wie Pop, Schlager, Rock und Rock’n’Roll auf, von Stars wie Tina Turner und Joe Cocker. In der Harz Mountain Ranch ist derweil Country Night mit der Band Open Road angesagt, Beginn 20 Uhr. Die fünf Musiker haben sich vor allen Dingen die amerikanische Countrymusik auf die Fahnen geschrieben, zum Beispiel die Eagles, CCR oder die Mavericks – da ist auch etwas für Linedancer dabei. Der Eintritt kostet 12 Euro, Einlass ist 19 Uhr. Weitere Infos unter der Telefonnummer 0170/8364023.