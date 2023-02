Kurpark und Katzen: Darum geht es im Stadtrat Bad Lauterberg

Kultur an der Konzertmuschel und Ruhe im restlichen Kurpark? Eine neue Ordnung soll he.

Der Kurpark: ein Ort zum Verweilen, um zu entspannen, um Menschen zu begegnen – ein Widerspruch? Darüber hat der Rat der Stadt Bad Lauterberg in den vergangenen Monaten diskutiert. Die einen wollen Freizeit- und Bewegungsangebote im Kurpark weiter fördern, die anderen wollen Oasen der Ruhe erhalten.

In der öffentlichen Ratssitzung am Donnerstag, 23. Februar, ab 18 Uhr im Vortragssaal im Haus des Gastes an der Ritscherstraße sollen die Ratsmitglieder nun einen Beschluss über eine neue Kurparkordnung und auch über eine Neufassung der Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung fassen.

Kastrationspflicht ist erneut ein Thema

Die Wählergruppe im Rat (WgiR) hat sich zudem dazu entschlossen, ein weiteres Mal eine Kastrations- und Chippflicht für freilaufende Katzen zu beantragen.

Während Bauausschuss und Osterhagener Ortsrat uneins über die Einrichtung eines Bahnhaltepunkts in Osterhagen sind, stehen die Zeichen zugunsten einer Modernisierung der Parkgelegenheiten für Autos und Fahrräder am Bahnhaltepunkt in Barbis besser. Auch darüber sollen die Ratsmitglieder heute Abend abstimmen.

Im Fokus: Neubau einer Kindertagesstätte

Außerdem geht es in der Ratssitzung um den Neubau einer Kindertagesstätte an der Augenquelle, die Gleichstellungsbeauftragte und das Geld, das Ehrenamtliche – beispielsweise im Bereich der Jugendpflege oder für die Leitung von Stadtarchiv und Heimatmuseum – als Aufwandsentschädigung erhalten.

Weiterhin sollen Daniel Welz zum Ortsbrandmeister von Bad Lauterberg, Kai Giza zum Ortsbrandmeister von Osterhagen und Sven Gärtke zu seinem Stellvertreter ernannt und ins Ehrenbeamtenverhältnis berufen werden.

