Südharz Brand in Lauterberger Kinderzimmer: Nachbarin löscht das Feuer

Die Feuerwehr in Bad Lauterberg im Harz ist wegen eines Feuers in einem Kinderzimmer im Einsatz gewesen.

Bad Lauterberg. In einem Kinderzimmer in Bad Lauterberg bricht am Sonntagnachmittag ein Feuer aus. Die Flammen konnten mithilfe eines Feuerlöschers gelöscht werden.