Planungen für nächsten Lauterberger Weihnachtsmarkt laufen

Bad Lauterberg. Vereine und Gruppen planen den nächsten Sozialen Weihnachtsmarkt in Bad Lauterberg. Die Veranstaltung soll am 2. und 3. Dezember 2023 stattfinden.

Der Soziale Weihnachtsmarkt in Bad Lauterberg lockt seit einigen Jahren zahlreiche Besucher jeden Alters an.

Der gemeinnützige Verein „Bad Lauterberger Sozialer Weihnachtsmarkt“ hatte jüngst zu einem Treffen in das Haus der Begegnung eingeladen, um die erfolgreich verlaufene Veranstaltung des vergangenen Jahres nachzubereiten und den nächsten Markt zu planen.

Janka Eckhardt als Vorsitzende des Vereins „Bad Lauterberger Sozialer Weihnachtsmarkt“ moderierte den Abend. Die Vereine und Gruppierungen, die den Weihnachtsmarkt unterstützt und mitgestaltet hatten, besprachen einige Punkte, die bei der kommenden Veranstaltung verbessert bzw. verändert werden sollen.

Am Konzept müssen nur Kleinigkeiten geändert werden

Der Termin steht bereits fest: Am 2. und 3. Dezember findet der Soziale Weihnachtsmarkt wieder an gewohnter Stelle statt. An der Konzeption brauchen nur Kleinigkeiten geändert werden, fast alle der Standbetreiber des vergangenen Jahres wollen auch in diesem wieder mitmachen. Als neue Teilnehmer kommen die Damen der Wählergruppe im Rat hinzu.

Das Interesse am Sozialen Weihnachtsmarkt war nicht nur bei Einheimischen und Gästen groß – auch der NDR drehte einen Beitrag für die Sendung „Hallo Niedersachsen“. Der Erlös des kommenden Marktes wird für das Weihnachtsessen gespendet, dass die Jugendkirche in Zusammenarbeit mit den Tafeln Bad Lauterberg und Bad Sachsa plant. Dieses wurde durch die Teilnehmer beschlossen.

Die Vertreter des Harzklubs mit dem Vorstand des Vereins „Bad Lauterberger Sozialer Weihnachtsmarkt“. Foto: Karl-Heinz Wolter / HK

Teilerlös des Marktes geht als Spende zum Bismarckturm

Weiterhin wurde an dem Abend dem Harzklub Bad Lauterberg für die Renovierungsarbeiten des Bismarckturmes eine Spende in Höhe von 600 Euro als Teilerlös der Veranstaltung übergeben.

Volkmar Rudolph, der als Vertreter des Harzklubs den symbolischen Scheck in Empfang nahm, freute sich sehr über die Spende und betonte, dass jede Zuwendung willkommen sei, da die Gesamtkosten der geplanten Renovierung des Turmes erheblich seien und stetig steigen.

Das nächste Treffen ist für den 18. April geplant. Vereine oder Gruppierungen, die noch Interesse an der Mitwirkung des kommenden Weihnachtsmarktes haben, können sich beim Team des Vereins melden. Der Verein blickt zuversichtlich in die Zukunft.