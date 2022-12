Tierschützerin: „Bad Lauterberg ein Katzenproblem“

Bad Lauterbergs Tierschutz hat kein Hunde- sondern ein Katzenproblem Bad Lauterberg. In Bad Lauterberg besteht kein „Hundeproblem“, so wie kürzlich im Stadtrat in einem Antrag für eine einjährige Steuerbefreiung von Tierheimhunden angeführt wurde. Dies erklärte die Bad Lauterberger Tierschutzvereinsvorsitzende Helga Brille auf Nachfrage der „Wählergruppe im Rat (WgiR)“. Sicherlich, so Helga Brille, könnte dies eventuell auf auswärtige Tierheime zutreffen.

Nette Geste, wenig Wirkung

Natürlich, so die langjährige Vorsitzende, wäre eine Steuerbefreiung eine nette Geste, allerdings führe sie aber vermehrt dazu, dass Hunde unüberlegt aufgenommen werden. Häufig machten sich die neuen Tierhalter überhaupt keine Gedanken, was für Kosten auf sie zukommen. Dazu kämen noch die arg gestiegenen Unterhaltskosten für das Tier, wie Futter und insbesondere die sehr stark angestiegenen Tierarztkosten. „Auch Tiere werden einmal krank, bzw. müssen alljährlich geimpft werden. Diese Kosten führen oft dazu, dass Hunde abgegeben werden“, heißt es in der Stellungnahme.

Der Tierschutzverein in Bad Lauterberg sei aber sehr rege und konnte bisher alle abgegebenen Hunde zeitnah weitervermitteln. Sehr viel Arbeit hat der Verein jedoch mit Fundhunden, die dem Halter aus unterschiedlichsten Gründen abhandengekommen sind. Diese werden zumeist nur kurzfristig in der Hundeauffangstation untergebracht und versorgt, sie können meistens nach einigen Tagen dem Besitzer wieder ausgehändigt oder zurückgegeben werden.

Tierschutz fängt ständig Katzen ein im Stadtgebiet

„Auch wenn die Verwaltung der Ansicht ist, dass anhand ausgestellter Bescheinigungen der Tierheime in der Praxis schon differenzierte und effektive Kontrollen zur Einhaltung der Hundesteuerpflicht durchgeführt werden könnten“, zeigt sich WgiR anderer Ansicht und erinnert zur Verbesserung des Tierwohls an ein anderes Problem.

Auch die Vorsitzende Helga Brille erklärte, dass Bad Lauterberg seit Jahren ein „Katzenproblem“ habe. Verantwortungslose Katzenbesitzer ließen ihre freilaufenden Tiere nicht kastrieren. Infolgedessen gebe es zunehmend viele, zum Teil verwahrloste Streunerkatzen in der Stadt und den Ortsteilen.

Beispiel an anderen Kommunen nehmen

Ständig sind Tierschutzvereinsmitglieder mit drei Fallen unterwegs um diese Tiere einzufangen, gesund zu pflegen, zu kastrieren und wieder zu vermitteln. Dieses verursache dem Tierschutzverein nicht nur viel Arbeit, sondern hohe, fast nicht mehr zu stemmende Kosten. Trotzdem alljährlich viele Dutzend Katzen neu vermittelt werden, platzten die Katzenhäuser mit bis zu einhundert Tieren fast aus allen Nähten. Helfen würde hier eine Kastrations-, Chip- und Registrierungspflicht für freilaufende Katzen.

Alle Nachbarorte wie Herzberg, Osterode, Braunlage haben diese Pflicht seit Jahren, Bad Sachsa hat sie zuletzt im März 2022 eingeführt. In diesen Orten, so Helga Brille, habe sich das Katzenleid erheblich vermindert. Sie würde sich sehr freuen, wenn diese Pflicht auch in Bad Lauterberg eingeführt werde.