Platzverweis: Lauterberger darf sich Schule nicht mehr nähern

Das Gelände der Grundschule am Hausberg in Bad Lauterberg.

Ein junger Mann aus Bad Lauterberg soll sich in den vergangenen Tagen rund um das Gelände der Grundschule am Hausberg in Bad Lauterberg herumgetrieben, Kindern beim Spielen zugesehen und sie auch angesprochen haben. Darüber informierte Schulleiterin Viola Thieme-Brandt die Erziehungsberechtigten am Freitag in einem Elternbrief und betont: „Wir wollen keine Panik verbreiten.“

Vielmehr geht es ums Sensibilisieren der Schülerinnen und Schüler. Thieme-Brandt fordert die Eltern dazu auf, mit ihren Kindern noch einmal die Verhaltensweisen gegenüber fremden Personen zu besprechen. Die Schülerinnen und Schüler sollen vorsichtig gegenüber Menschen sein, die sie nicht kennen.

Fremde immer siezen

Experten raten, Kindern beizubringen, Fremde immer mit „Sie“ anzusprechen und dabei laut und deutlich zu reden, sodass Umstehende es hören.

Des Weiteren bittet die Schulleiterin darum, dass Personen sich an die Polizei wenden, sofern ihnen etwas auffällt oder ihre Kinder etwas berichten.

Die Polizei in Bad Lauterberg ist unter der Telefonnummer 05524/9630 erreichbar.

Polizei erteilt Platzverweis

Die Polizei bestätigt, über die Sachlage Bescheid zu wissen. Beamte des Kommissariats Bad Lauterberg haben den Mann am Donnerstag an der Grundschule angetroffen, seine Personalien festgestellt und ihm einen Platzverweis erteilt, so eine Sprecherin der Polizei.

„Es ist kein Unbekannter“, sagt die Sprecherin. Bisher sei sein Verhalten allerdings nicht von strafrechtlicher Relevanz. Allerdings seien die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen.

Nun werde ermittelt, wie sich der Mann konkret verhalten und was er genau zu den Kindern gesagt hat – und ob er auch an anderen Orten aufgetreten ist. Dafür würden verschiedene Einrichtungen befragt. „Wir beobachten das“, betont die Sprecherin.

