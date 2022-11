Bartolfelde leuchtet zum Martinstag

Lichterspiel zum Martinstag: Am vergangenen Freitag veranstaltete der Verein „Dorfkinder Bartolfelde/Osterhagen“ einen Laternenumzug und feierte an diesem Tag gleichzeitig sein 25-jähriges Bestehen.

Treffen für die Aktion war auf dem Schützenplatz in Bartolfelde um 17.30 Uhr. Die 1. Vorsitzende des bis heute aktiven Vereins, Bianca Schwerthelm, konnte eine Vielzahl von Kindern und deren Eltern und Großeltern begrüßen. Viele bunte Laternen leuchteten entsprechend dem Anlass an dem sternklaren, trockenen Abend und bildeten eine festliche Kulisse für die kurze Andacht, die von dem ehemaligen Bartolfelder Pastor Hillard Heimann abgehalten wurde.

Liebevoll und kreativ gestaltet waren die Laternen. Foto: Karl-Heinz Wolter / HK

Danach setzte sich der Umzug unter den Klängen des Spielmannszuges Bartolfelde und der Sicherung durch die Freiwillige Feuerwehr Bartolfelde auch schon in Bewegung. Durch das Dorf ging es gemeinsam bis zu dem Veranstaltungsort, dem Lkw-Waschport in der Tilsiter Straße. In einer Halle hatten die Verantwortlichen hier mit ihren Helfern Sitzmöglichkeiten und Verpflegungsstände aufgebaut, draußen gab es aus einer mobilen Gulaschkanone Kessel-und Wurstgulasch mit Nudeln.

Martinsgänse für Teilnehmer

Zuvor wurden alle Teilnehmer des Umzuges mit Gebäck in Form von kleinen Martinsgänsen empfangen. Schnell herrschte auf dem Gelände und an den Ständen reger Betrieb und die große Zahl der Besucher konnte sich stärken, bis gegen 19 Uhr die Feierstunde des Vereins mit einem Rückblick eröffnet wurde.

Der Verein „Dorfkinder Bartolfelde/Osterhagen“ ist aus dem damaligen Förderverein der Grundschule Bartolfelde hervorgegangen, der 1997 von vier Personen gegründet wurde. Die damalige 1. Vorsitzende, Sabine Morich, berichtete in einer Rede von der Entstehung des damals jungen Vereins und von der weiteren Entwicklung. Eine andere ehemalige Vereinsvorsitzende, Katrin Zaulig, beschrieb ebenfalls das Wirken des Vereins und die ersten Überlegungen, im Falle einer Schließung der Grundschule den Verein nicht aufzulösen, sondern unter anderem Namen weiter zu führen. Trotz vieler intensiver Bemühungen, Aktionen, Widerstände und sogar Klagen wurde die Schließung der Grundschule Bartolfelde durch die verantwortlichen Gremien beschlossen und im Jahr 2015 durchgeführt.

Verein setzt sich bis heute ein

Am 21. Juli 2015 wurde die Bartolfelder Grundschule schließlich nach 60 Jahren Unterrichtsversorgung vor Ort – zum Leidwesen der meisten Betroffenen – geschlossen, erinnert der Verein. Nicole Nießen, seinerzeit Vorsitzende, berichtete ebenfalls aus ihrer Amtszeit und der Gründung des bis heute bestehenden Vereins Dorfkinder Bartolfelde/Osterhagen, der sich zwar nicht mehr um eine Schule kümmert, sich aber nach wie vor für das Wohl der Kinder aus den beiden Ortsteilen einsetzt. Der Verein richtet so unter anderem Feste und Basare aus, bastelt mit den Kindern und organisiert Fahrten. Beliebt sind immer wieder die Halloween-Veranstaltungen mit tollen Erlebnissen, schildert Nießen. Für den Spielplatz in der Bauke hat der Verein zudem eine Patenschaft übernommen.

Das Schlusswort hatte dann Bianca Schwerthelm, bevor es einen Foto-Rückblick auf großer Leinwand zu sehen gab, der so manche Erinnerung weckte und zum Austausch unter den Anwesenden anregte. Dank sprachen die Organisatorinnen und Organisatoren den Familien Spoerer und Wiegand-Brandt, die die Fahrzeughalle für das Jubiläum zur Verfügung gestellt hatten. Weitere Vorsitzende des Vereins waren Heike Damm, Beate Baumann und Sabine Ludewig.