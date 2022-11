Optimaler Waldboden verhindert schnelle Aufforstung in Osterhagen

Wenn Bernd Langer heute zu Besuch in seiner Geburtsstadt Bad Lauterberg ist, durch den Kurpark spaziert und dort das Wissmanndenkmal sieht, leidet er nicht darunter. Dabei hat der heute in Berlin lebende Künstler als junger Mann alles daran gesetzt, dass die Bronzestatue verschwindet.

Die von Bildhauer Johannes Götz gestaltete Bronzefigur erinnert im Kurpark seit 1908 an Hermann von Wissmann – ebenso wie die Wissmannstraße, die durch den Ort führt. Die Mutter des deutschen Abenteurers, der es gegen Ende des 19. Jahrhunderts zum Gouverneur von Deutsch-Ostafrika brachte, lebte in der Stadt im Südharz. Wenn ihr Sohn in Deutschland war, besuchte er sie dort.

Warum Langer für das Abmontieren des Denkmals kämpfte? Während einige zeitgenössische Biografen Wissmann als Deutschlands größten Afrikaner bezeichneten, , die während der Kolonialzeit an der einheimischen Bevölkerung begangen worden sind.

120 Menschen gingen vor 40 Jahren in Lauterberg auf die Straße

Langer stand als junger Mann mit seinem Protest an der Wissmannstatue nicht allein da: Vor 40 Jahren, am 23. Oktober 1982, sind rund 120 Menschen in Bad Lauterberg auf die Straße gegangen, um gegen das Gedenken des deutschen Kolonialismus zu demonstrierten. Es war Langer zufolge ein „Zwischending von Spießruten- und Schaulaufen“ und die erste Demonstration dieser Art überhaupt in der Bundesrepublik. „Kundgebungen gegen ein Wißmann-Denkmal zuvor in Hamburg waren lediglich kleinere Happenings“, so der Künstler. Allerdings gelang es Studierenden in Hamburg bereits 1967 und 1968 eine Wissmannfigur auf dem Universitätsgelände vom Sockel zu stürzen – nach dem zweiten Mal verzichtete die Hansestadt darauf, die Statue wieder aufzustellen.

Zurück nach Bad Lauterberg: Anlass für die Demonstration war die jährliche Kranzniederlegung des Traditionsverbands ehemaliger Schutz- und Überseetruppen – Freunde der früheren deutschen Schutzgebiete, die im Jahr 1982 eben auf den 23. Oktober fiel. In Bad Lauterberg hatten sich Menschen um den damaligen Stadtjugendpfleger und einige Referendare an der Kooperativen Gesamtschule (KGS) um 1978 herum zusammengefunden, um einen antifaschistischen Arbeitskreis zu gründen, berichtet Langer.

Die meisten Mitglieder des Antifaschistischen Arbeitskreises Bad Lauterberg – das Bad fiel im Laufe der Zeit weg, weil es zu bürgerlich erschien – seien aus Barbis aber auch aus Bartolfelde, Osterhagen und Scharzfeld gekommen. Sie stellten sich gegen Neonazis, setzten sich für die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit ein – „CDU und SPD haben das alte Establishment damals noch mitgetragen“, so Langer – und protestierten eben auch dagegen, Hermann von Wissmann als Held der Kolonialzeit zu würdigen, wie es der Traditionsverband alljährlich tat. Die Verbandstagung fand nach dem Denkmalsturz in Hamburg, wo der Verein seinen Sitz hat – also seit 1969 – in Bad Lauterberg statt, erklärt Langer.

Außerdem nahmen Mitglieder des Arbeitskreises an Ereignissen wie dem Rock gegen Rechts in Frankfurt am Main und Demonstrationen gegen Atomkraftwerke teil. Sie veröffentlichten Flugschriften, die sie Info nannten – bis 1985 seien zehn Exemplare erschienen, meistens mit einer Auflage von 1.000 Stück. Sie trafen sich wöchentlich im Stadthaus, wie Langer berichtet. Der Kern habe aus zehn bis 15 Personen bestanden, kaum jemand älter als 30 Jahre.

1979: Erste öffentliche Aktion gegen das Wissmann-Denkmal

1979 dann die erste öffentliche Aktion gegen den Wissmannkult, wie Langer berichtet: Der Arbeitskreis bastelte einen 1,5 Meter langen Penis aus Pappmaché und brachte ihn nachts samt zwei Luftballons, die die Hoden darstellten, an der Statue an. „Leider ist alles schneller verschwunden als es fotografiert werden kann“, berichtet Langer.

Im folgenden Jahr ersetzten Unbekannte die Schleifen des niedergelegten Kranzes. Daraufhin verdächtigte der Traditionsverband das Umfeld des Arbeitskreises, aus dem im Vorfeld kritische Leserbriefe in Printmedien veröffentlicht worden waren – und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Schenkt man Langers Ausführungen Glauben, triggerte eben dieser Verdacht größere Protestaktionen von Seiten des Arbeitskreises: 1981 veröffentlichten die Mitglieder Flugblätter, die die Verbandstagung kritisch thematisierten und organisierten Filmvorführungen und ein Konzert. Doch das Publikum blieb aus – lediglich der Traditionsverband habe daraufhin Polizeischutz für die Kranzniederlegung beantragt.

„Um dem Traditionsverband in die Parade zu fahren, bedarf es also anderer Mittel als Infostände, Veranstaltungen oder dem Klauen von Kranzschleifen“, resümiert Langer rückblickend – und so entstand die Idee der Gegendemonstration.

Wie der Künstler berichtet, lief im Jahr 1982 alles darauf hinaus: Der Arbeitskreis veröffentlichte mehrere Schriften zu dem Thema, vernetzte sich mit gleichgesinnten Gruppierungen und warb mit Infoständen in Bad Lauterberg, Göttingen, Herzberg, Duderstadt und Osterode für die Demonstration. Am Vorabend habe es in Göttingen zudem noch eine Veranstaltung in der Szenekneipe Theaterkeller gegeben, bei der der Film „Aus Liebe zum Imperium“ gezeigt wurde.

Rechtsstreit um die Demonstration lief im Hintergrund

Im Hintergrund lief die ganze Zeit ein Rechtsstreit um die Demo, verrät Langer. Die Stadt Bad Lauterberg und auch einige Bürger hätten so einen Trubel wohl gerne verhindert. Bernd Langer wurde sogar noch angezeigt und von der Polizei vorgeladen. Der Vorwurf: Er habe in Barbis wild plakatiert. Langer stellte sich bei der Polizei nicht vor, sondern übergab die Sache einem Anwalt.

Somit war er am 23. Oktober dabei, als gegen 14.30 Uhr ihm zufolge etwa 100 Menschen am Stadthaus zusammenkamen. Von dort sollte die Demo in Richtung Kurpark gehen, wo die Abschlusskundgebung geplant war. Eigentlich hatten die Organisatoren mit 200 bis 300 Teilnehmenden gerechnet. Zum Beispiel fehlte die Afrikanische Studentenunion aus Göttingen. „Später heißt es zur Entschuldigung, man hätte sich in Göttingen an einem falschen Treffpunkt verabredet“, erzählt Lange.

Man entschloss sich, trotzdem loszugehen. „Als wir losgehen, werden hinter einigen Fenstern hastig die Vorhänge zugezogen, andere Personen beobachten das Ganze lieber aus sicherer Entfernung von ihrem Gartenzaun aus. Überall an den Straßenecken stehen Gruppen von Schaulustigen“, erinnert sich der Künstler – sogar Beschimpfungen wie Nestbeschmutzer habe es gegeben.

Das Tor zum Kurpark wurde für die Demonstrierenden nicht geöffnet, so dass diese einzeln durch eine Pforte gehen mussten. Langer empfand das als Schikane von Stadtverwaltung und Polizei. Im Kurpark legte man ebenfalls einen Kranz nieder – der dann nachts prompt geklaut wurde. Das gegenseitige Kranzklauen wurde zum Ritual.

Veränderung tritt ein Jahr nach der Demo ein

Im Jahr nach der Demo gab es eine Veränderung: Der Bürgermeister begrüßte den Traditionsverband nicht mehr offiziell. Eine weitere Demo gab es nicht. Viele Arbeitskreismitglieder waren weggezogen, zum Beispiel, um zu studieren. Erst 1985 bekannte sich der Arbeitskreis zu einer weiteren großen Aktion: der Bombenattrappe die Kurpark.

Aus einem leeren Feuerlöscher, einem Reisewecker und ein paar Kabeln bastelte man die Attrappe und deponierte sie in einer Reisetasche im Kurpark. Die Aktion verzögerte die Kranzniederlegung des Kreisverbands um mehrere Stunden, erinnert sich Langer. Später habe die Lokalpresse dem Arbeitskreis vorgeworfen, dass sie vor allem den Pächter des Kurhauses geschädigt hätten, der an diesem Tag weniger Umsatz gemacht habe.

Von den damaligen Organisationen und Strukturen ist nichts übriggeblieben, meint Bernd Langer, der sich in den 1990er Jahren der Autonomen Antifa in Göttingen anschloss und später unter anderem wegen Billigung einer Straftat und Störung des öffentlichen Friedens angeklagt wurde. „Die Zeiten haben sich geändert“, sagt er. „Früher gab es ein Kollektiv, heute sind die Leute nicht mehr so drauf.“ Aber der Künstler glaubt, dass der Arbeitskreis und ähnliche Gruppierungen Veränderungen angestoßen haben – zum Beispiel den kritischen Blick, den man heute auf die Kolonialzeit wirft.