IG Metall ruft zu Warnstreik bei Exide in Bad Lauterberg auf

In der dritten Verhandlungsrunde für die Metall- und Elektroindustrie in Niedersachsen haben die Arbeitgeber am Freitag erstmals ein Angebot vorgelegt, dass die IG Metall allerdings als solches nicht akzeptierte und ablehnte. „Was Niedersachsen-Metall heute präsentiert hat, geht auf keine Kuhhaut“, sagte IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger.

Die Arbeitgeber haben eine Tariflaufzeit von 30 Monaten vorgeschlagen. Erst dann seien sie bereit, einmaligpro Arbeitnehmer zu zahlen, der steuer- und abgabefrei sein soll. Wie hoch eine dauerhafte Lohnerhöhung ausfallen könnte, dazu äußerte sich Niedersachsen-Metall nicht.

Dafür müsse es Betrieben über ein Differenzierungs- und Variabilisierungsinstrument aber möglich sein, Lohnerhöhungen oder Zusatzzahlungen zu verschieben oder ganz zu streichen, wenn die wirtschaftliche Lage des Unternehmens existenzgefährdend sei. „Wir wollen den großen Unterschieden in der Branche gerecht werden“, erklärte der Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite, Torsten Muscharski, unserer Zeitung. Schwierig sei die Lage aktuell etwa bei Gießereien oder im Maschinenbau.

„Lassen uns nicht mit Einmalzahlung abspeisen“

Die IG Metall erklärte, die Beschäftigten ließen sich nicht mit einer Einmalzahlung „abspeisen“, darüber hinaus keine konkrete Lohnerhöhung zu nennen aber automatische Differenzierung zu fordern, sei „inakzeptabel“. Für die Gewerkschaft ist nun klar, dass sie die Beschäftigten bundesweit zu Warnstreiks aufruft – die Friedenspflicht endet in der Nacht zum Samstag. Muscharski hat dafür kein Verständnis und bezeichnete Warnstreiks als „Instrument aus dem letzten Jahrhundert“, mit dem eine Negativspirale gestartet werde. Über Streiks seien auch in der Vergangenheit keine Verhandlungsergebnisse erzielt worden. „Sie führen nur zu Problemen und Produktionsausfällen in den Unternehmen“, sagte Muscharski.

Wegen des Reformationstags am Montag in Niedersachsen gehen die Streiks in unserer Region dem Hörensagen nach erst Dienstag los. In Hannover, Hildesheim und Osnabrück starten sie nichtsdestotrotz in einigen Betrieben schon in der nacht zu Samstag. Am Freitag, 4. November, könnte schon weiterverhandelt werden – wenn sich die Arbeitgeber darauf einlassen.