Batterien für U-Boote & mehr: 5 Karrieren bei Exide in Lauterberg

Das Exide-Werk in Bad Lauterberg. Das Unternehmen stellt Batterien für Fahrzeuge, Maschinen und Telekommunikation her. Im März 2022 hatte es die ukrainische Flagge gehisst.

Im Bad Lauterberger Werk von Exide Technologies, einem Hersteller und Recycler von Bleiakkumulatoren für den Automobil- und Industriebereich mit Sitz in Paris, der unter anderem Batterien für U-Boote der US-Navy herstellt, stehen am heutigen Montag Dienstjubiläen an: Drei Beschäftigte sind seit 40 Jahren dabei und zwei feiern ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. Im Dezember 2000 erfolgte für alle der Betriebsübergang von der DETA Akkumulatorenwerk GmbH in die Exide GmbH.

Thorsten Sauerbrey, Ralf Guss und Andreas Kreter begannen am 1. August 1982 ihre Ausbildungen in dem Unternehmen. Sauerbrey machte eine Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker, später arbeitete er als Schichtelektriker und seit Oktober 2014 ist der gebürtige Scharzfelder in der Abteilung Instandhaltung tätig.

Der Bad Lauterberger Guss entschied sich für den Beruf Maschinenschlosser und landete zunächst in der Betriebswerkstatt. Von dort ging es im Januar 1993 in die Produktionswerkstatt Vorfertigung, wo er in der Abteilung Gießerei eingesetzt wurde. Seit 2001 kümmert er sich in der Abteilung Instandhaltung Mechanik um das Ersatzteilmanagement.

Kreter, ebenso wie Guss in Bad Lauterberg geboren, wurde Industriekaufmann und stieg nach der Ausbildung erstmal als Sachbearbeiter in den Abteilungen Verkauf Starter Batterien und ab 1985 Arbeitsvorbereitung ein. 1995 schloss er eine berufsbegleitende Weiterbildung als Betriebswirt ab. 1998 wechselte er in den Bereich Intercompany Ausland und im Mai 2006 erfolgte die Ernennung zum Product Supply Manager Industrial Energy in der Abteilung Logistik. Seit April 2011 hat Kreter den Posten Gruppenleiter Produktionssteuerung MP inne.

Clemens Lüer und Jens Bierwisch sind seit 25 Jahren in dem Unternehmen. Lüer, in Osterode geboren, kam 1997 als gewerblicher Mitarbeiter in die Abteilung Tankformation. Im Juli 2003 wechselte er von dort für drei Jahre in die Abteilung Motive Power Pastiererei, kehrte anschließend wieder in die Tankformation zurück und wurde im Juni 2017 schließlich in die Formation U-Boot versetzt, wo er noch heute tätig ist.

Bierwisch, in Bad Lauterberg geboren, begann seine Unternehmenskarriere mit einer Ausbildung als Energieelektroniker, Fachrichtung Anlagentechnik. Seit Januar 2000 arbeitet er als gewerblicher Mitarbeiter in der Abteilung Industriebatterie-Montage.