Bad Lauterberger Drahthütte bekommt eigene Dennert-Tanne

Bad Lauterberg. Monika und Hans-Joachim Wildner stifteten die Tafel an der einstigen Außenstelle der Königshütte in Bad Lauterberg. Darum geht es.

Monika und Hans-Joachim Wildner haben eine Dennert-Tanne als Andenken an die Drahthütte, eine einstige Außenstelle der Königshütte Bad Lauterberg, gestiftet.

Bad Lauterberg hat eine neue Dennert-Tanne. Das gelbe Schild mit der grünen Umrandung informiert über den ehemaligen Standort der Drahthütte. Nach ihr ist noch heute der Weg von der Scharzfelder Straße zum Philosophenweg benannt.

Gestiftet haben die Dennert-Tanne Monika und Hans-Joachim Wildner. Sie ist im Bad Lauterberger Nähtreff aktiv und er verfasst unter anderem Harzkrimis. Zu seinen Werken gehören „Biker Day“ und „Anlage Z“. Gemeinsam engagieren sie sich im Förderkreis Königshütte – und in diesem Zusammenhang ist auch die Idee für die Dennert-Tanne entstanden.

Einst Erinnerung an Orte, Spuren und Denkmäler des Bergbaus

Namensgeber und Initiator für die Informationsschilder war der 1994 verstorbene Oberbergrat Herbert Dennert, der sich für den Erhalt von Bergbaudenkmälern einsetzte. Ursprünglich erinnerten die Tafeln an Örtlichkeiten, Spuren und Denkmäler des Bergbaus im Oberharz. Inzwischen weisen sie auch auf andere Sehenswürdigkeiten im Harz hin – seit Oktober zum Beispiel auf die ehemalige Drahthütte in Bad Lauterberg.

Die Dennert-Tannet. Foto: Katharina Franz / HK

Dabei handelte es sich um eine Außenstelle der Königshütte, die bereits im ältesten Plan der Königshütte von 1740 erwähnt wird. Anfangs befand sich daneben noch eine Stahlhütte, die man aber später auf die Königshütte verlegte.

35 verschiedene Drahtsorten auf der Drahthütte gefertigt

In der Drahthütte wurden auf der Königshütte gewalzene Rundeisen durch das Ziehen des glühenden Eisens zu 35 verschiedenen Drahtsorten verfeinert. 1834 entstand in Clausthal aus eben solchen Drähten das erste Drahtseil. Ausgehend vom Harzer Bergbau leitete dieses eine weltweite technische Revolution ein. Übrigens: Das Drahtseil kommt in Hans-Joachim Wildners Historischem Harzkrimi „Erzfeuer“ vor, dessen Hauptspielort die Königshütte ist.

Nach der Privatisierung der Königshütte im Jahr 1871 wurden am Standort der Drahthütte eine Sägemühle und ein Mühlengebäude errichtet, die es inzwischen auch nicht mehr gibt. Das Gelände gehört nun der Bad Lauterberger Stadtverwaltung. Bürgermeister Rolf Lange und die Mitarbeiter des städtischen Bauamtes unterstützten bei der Genehmigung und dem Aufstellen der Dennert-Tanne. Bei der Erstellung des auf der Tanne zu lesenden Informationstextes half Hans-Heinrich Hillegeist, der Vorsitzende des Förderkreises Königshütte.