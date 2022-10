Das Beste aus 49 Jahren KGS Bad Lauterberg

Bad Lauterberg. Es wurde kreativ in der KGS Bad Lauterberg: In der Projektwoche stellten Schüler 40 Projekte auf die Beine. Einen Überblick gibt die Schulleitung.

An der Kooperativen Gesamtschule Bad Lauterberg (KGS) hat nach einer zweijährigen Pause wieder eine Projektwoche stattgefunden. Unter dem Motto „Das Beste aus den letzten 49 Jahren KGS“ konnten die Schülerinnen und Schüler aus insgesamt 40 Projekten wählen – eine rekordverdächtige Zahl, ein Jahr vor dem großen Jubiläum.

Nathalie Baumöhl, als Didaktische Leiterin verantwortlich für die Organisation der Projektwoche, bedankte sich bei den Lehrkräften und bei den vielen Schülerinnen und Schülern, die sich spannende Projekte überlegt hatten. „Alle Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler waren als Unterstützer im Einsatz und viele haben sogar Projekte selber angeleitet. Sie haben viel Verantwortung übernommen und ihre sozialen Kompetenzen unter Beweis gestellt“, berichtet Baumöhl.

Auswahl zwischen kreativer Arbeit, viel Bewegung und Handwerkskunst

Ob Erste-Hilfe-Kurs, Makramee-Kunst oder Trampolin springen – viele Schülerinnen und Schüler waren begeistert von ihrem jeweiligen Projekt und hatten viel Spaß. Sie konnten wählen zwischen kreativer Arbeit, viel Bewegung und Handwerkskunst, sodass für jeden etwas dabei war. Täglich wurde engagiert und motiviert in den einzelnen Räumen gearbeitet, gemeinsam gegessen und gelacht.

Die Projektwoche fand nicht nur in der Schule statt – auch außerhalb der KGS wurde gearbeitet. Das Tennis-Projekt durfte, wie in den vergangenen Jahren, wieder den Tennisplatz des TC Bad Lauterberg nutzen, der immer wieder perfekte Bedingungen bietet. Ein weiteres Projekt traf sich am Vitamar und gab einigen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, schwimmen zu lernen. Dies sind nur zwei Beispiele von vielen Projekten.

Gäste vermittelten Tipps, Tricks und beantworteten Fragen

Auch Gäste waren zu Besuch in einzelnen Projekten, um Tipps und Tricks zu vermitteln, Fragen zu beantworten oder Erfahrungsberichte zu teilen: Es gab Einblicke in das Leben eines Podcasters und jemand teilte Erfahrungen als Transgender. Die Referenten waren entweder in Präsenz anwesend oder per Videokonferenz zugeschaltet.

Besondere Publikumsmagnete bei der Präsentation am Donnerstag waren der Escaperoom, das Bienen- und Skulpturenbauprojekt, diverse Sportaufführungen und Mitmachangebote. Es gab selbst hergestellte Seifen und Karten zu kaufen. Für das leibliche Wohl war mit selbst gebackenen Kuchen und Snacks gesorgt. Außerdem hat das Musical-Projekt einen ersten Auftritt erfolgreich absolviert, freut sich die Didaktische Leiterin.

Vorbereitend für das 50-jährige Jubiläum im nächsten Jahr wird ein Großteil der Erträge aus der Projektwochenpräsentation in die Jubiläumskasse fließen. „Wir als KGS sind stolz darauf, seit 49 Jahren eine Projektwoche durchführen zu können und freuen uns jedes Jahr wieder auf die tollen Ergebnisse der einzelnen Projekte“, so Baumöhl.