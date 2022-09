Abstimmung über Lauterberger Hatix-Ausstieg: Frist für 2023 steht

Bad Lauterberg. Rat Bad Lauterberg entscheidet in öffentlicher Sitzung diesen Donnerstag, ob Übernachtungsgäste im kommenden Jahr das Urlaubsticket nutzen können.

Der Rat der Stadt Bad Lauterberg lädt für diesen Donnerstag, 29. September, ab 18 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung im Kurhaus ein. Dort soll sich entscheiden, ob Bad Lauterberg aus Hatix aussteigt.

Die CDU-Fraktion im Stadtrat hatte im April beantragt, dass die Kneippstadt beim Harzer Urlaubsticket, mit dem Übernachtungsgäste kostenlos den Öffentlichen Personennahverkehr nutzen dürfen, nicht mehr mitmachen soll. Der Antrag hatte im Harz für Wirbel gesorgt. Er war im Juni vertagt worden. Im Vorfeld der kommenden Ratssitzung war er nicht nochmal Thema in einem öffentlichen Ausschuss, sondern nur im Verwaltungsausschuss.

Weitere Themen: Feuerwehr in Bad Lauterberg

Außerdem soll im Rahmen der Sitzung der bisherige Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Bad Lauterberg Bernd Wiedemann zum Stadtbrandmeister ernannt werden. Sein Stellvertreter soll Kai Giza werden. Die Aufgaben des Ortsbrandmeisters übernimmt der bisherige Stellvertreter Thomas Blech erstmal kommissarisch bis zur nächsten Mitgliederversammlung. Dann wird Wiedemanns Nachfolger gewählt.

Wie es mit dem Feuerwehrgerätehaus an der Scharzferlder Straße weitergeht, darüber soll die Verwaltung an diesem Abend informieren. Die Feuerwehr klagt über Platzmangel an dem Standort.

Mögliche Gebührenerhöhungen

Ein weiterer Tagesordnungspunkt sind die Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen – also zum Beispiel das Aufstellen von Tischen und Stühlen oder das Anbringen von Plakaten. Die Ratsmitglieder sollen für eine Erhöhung der Gebühren stimmen. Der Finanzausschuss hat diesen Vorschlag der Verwaltung bereits empfohlen. Auch die Gebühren für Dienstleistungen der Verwaltung – etwa für Beglaubigungen – sollen erhöht werden.

Des Weiteren geht es um den Wochenmarkt. Da sollen sich die Gebühren für die Marktbeschicker ändern und die Ordnungs- und Sauberkeitsregeln verschärfen.

Eine Umfrage unter Marktbeschickern ergab: Für die sind die Regeln nichts Neues. Viele halten sich eigenen Angaben zufolge schon jetzt daran und nehmen zum Beispiel Abfälle und gebrauchte oder verunreinigte Flüssigkeiten am Ende des Markttags wieder mit, anstatt sie vor Ort zu entsorgen.

Weitere Tagesordnungspunkte sind im Sitzungskalender des Ratsinformationssystems auf den Internetseiten der Stadt nachlesbar.