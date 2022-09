Julia Dohl (links) ist die neue Jugendreferentin des EC Südharz in Bad Lauterberg. EC steht für Entschieden für Christus und ist ein Projekt für Jugendarbeit vom Deutschen EC-Verband, dem EC Niedersachsen, dem Ohofer Gemeinschaftsverband e.V. und der Evangelischen Gemeinschaft Südharz e.V. zusammen mit der Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Andreas in Bad Lauterberg. Dohl vertritt Julia Osmers, die in Elternzeit ist.