Alt & neu, Genuss & Sport: Das „Movement“ soll alles verknüpfen

Mitten im Kurpark von Bad Lauterberg, genauer gesagt im Kurhaus, befindet sich das „Movement“, eine Lifestyle-Location, die als Begegnungs-, Event-, Sport- und Kulturhaus gedacht ist. Inhaberin ist Melanie Biniara, seit dem 22. Oktober 2021 Pächterin des Kurhauses. Seit etwa sechs Wochen ist auch der Fitnessbereich offiziell eröffnet.

Einfach nur einen Gastronomiebetrieb zu eröffnen, das war Biniara zu langweilig. Darum fußt ihr Konzept auf drei Säulen: Neben der Gastronomie sind das Fitnessangebote und Veranstaltungen. Damit hat sie sich um den Innovationspreis des Landkreises Göttingen beworben. Der Preis steht in diesem Jahr unter dem Motto „Auf den Punkt gebracht“. Eine neutrale Fachjury wählt die Preisträger bis Ende November aus. Prämiert werden innovative Produkte, Verfahren, Dienstleistungen, Prozesse oder Geschäftsideen.

Gefallen an historischem Gebäude gefunden

Biniara ist eigentlich Krankenschwester, hat aber zahlreiche Trainerlizenzen, zum Beispiel für Indoor Cycling, Power Yoga und Zumba. 17 Jahre hat sie im Gesundheits- und Vitalcenter Gollée gearbeitet und das dortige Fitnessstudio eigenen Angaben zufolge mit aufgebaut. Eigentlich wollte sie danach woandershin, wieder weg aus Bad Lauterberg, wo sie in den Kindergarten gegangen ist, bis sie mit ihrer Familie fortgezogen ist. Aber dann hat sie sich gedacht: „Das Kurhaus ist eigentlich ideal.“

Biniara gefällt das historische Gebäude, das in diesem Jahr 110 Jahre alt geworden ist. Ihre Begeisterung dafür, das Alte mit dem Neuen zu verknüpfen, erkennt man vor allem an der Inneneinrichtung des Cafés: Die 44-Jährige hat versucht, so viel wie möglich zu erhalten. Die Sockel der Tische etwa sind von früher, nur die Platten hat die Unternehmerin erneuern lassen. An den Wänden hängen große Bilder vom Kurhaus und vom Kurpark, die zeigen, wie sich die Stadt im Laufe der Jahrzehnte gewandelt hat.

Bei gutem Wetter nutzt Movement-Trainer Matthias Schwarze den Kurpark Bad Lauterberg mit seinen Teilnehmern. Foto: Katharina Franz / HK

Altbacken wirkt trotzdem nichts im „Movement“, vor allem nicht die von Katrin Moonen selbst gebackenen Kuchen, Torten und Rumkugeln. Das Angebot wechselt, aber fast immer steht Milchreistorte in der Vitrine – auf Wunsch der Chefin, die übrigens Wert auf Regionalität legt und auch damit voll im Trend liegt. So gebe es im „Movement“ Barbiser Landeier und der Kaffee komme aus der hiesigen Kaffeerösterei Schnibbe. „Das bedeutet gegenseitige Unterstützung“, erklärt Biniara.

Unterstützung für Veranstaltungen im Kurpark

Auf der Karte gibt es übrigens nicht nur süße, sondern auch deftige Leckereien. Die Unternehmerin empfiehlt den Gästen insbesondere die Frühstücksplatten.

Melane Biniara ist seit Oktober 2021 die Pächterin des Kurhauses in Bad Lauterberg. Foto: Katharina Franz / HK

Wer zu viel gefuttert hat, kann gleich rüber in den Fitnessbereich gehen. Freies Training, Seniorengymnastik, Hula Hoop – für jedes Alter und jeden Fitnesslevel steht etwas auf dem Programm. Außerdem unterstützt Biniara die Veranstaltungen im Kurpark: Am Samstagabend, 9. April, übernehmen sie und ihr Team beispielsweise das Catering beim Konzert von „con amore“ ab 19.30 Uhr.

Ausprobiert: Redakteurin beim Fitnesstraining im Movement

HIIT steht für Hochintensives Intervalltraining. Dabei gibt man in kurzen Zeitintervallen körperlich alles, macht wenige Sekunden Pause und dann geht es weiter mit der nächsten Übung. Bei meinem Selbstversuch im Movement hat Trainer Matthias Schwarze zwar ein AMRAP (as many rounds as possible) gemacht, also eine Reihe von Übungen so viele Runden wie möglich wiederholen.

Harz-Kurier-Redakteurin Katharina Franz nach einem HIIT im Functional-Fitness-Bereich des Café Movement im Kurhaus Bad Lauterberg. Foto: Katharina Franz / HK

Aber wie man auf dem Foto sieht, bin ich auch dabei ins Schwitzen gekommen. Jedes Mal, wenn ich nachlassen wollte, kam Schwarze, und hat mich angespornt. Im Anschluss hat er mir noch einen Tipp mitgegeben, wie ich meine Schwachstelle stärken kann.