Schwimmer rettet verletzte Studentin am Wiesenbeker Teich im Harz

Badeunfall im Südharz Frau verletzt sich schwer am Wiesenbeker Teich in Bad Lauterberg

Ein Rettungsschwimmer der DLRG-Ortsgruppe Bad Lauterberg im Harz hat am Wochenende eine schwer verletzte Frau aus dem Wiesenbeker Teich gerettet.

Bad Lauterberg. Eine Studentin hat sich am Wiesenbeker Teich in Bad Lauterberg schwer am Fuß verletzt. Die DLRG-Ortsgruppe warnt vor dem Benutzen der Tarzanschaukel.